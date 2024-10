Svájci sztárújságíró: Orbánt putyinistázni elmeháborodott dolog

Köppel a beszélgetés kezdetén elmondta: „Foglalkoztat Európa békéjének témája, és nagyfokú aggodalomal figyelem, ahogy bekúszik ide egyfajta cancel culture, hogy bizonyos embereket kizárnak a diskurzusból, miközben tapasztalatuk alapján van mit mondaniuk – legyen az Schröder úr vagy épp Orbán úr, aki egy nagyon fontos funkciót tölt be békekezdeményezéseivel úgy a nyári szünet előtt, mint azóta”.

Obszcén dolog egy magyart oroszpártizni

A műsorvezető közbevetésére, miszerint „Orbán Viktor, úgy tűnik, már elfelejtette 1956-ot, és Putyinhoz közeledett”, Köppel világossá tette:

A »Putyin-barátok« fogalma jelképezi a számomra ezt az egész elmeháborodott mai vitakultúránkat.

Ha fél milliméternyit eltérsz a fősodortól, ezektől a hivatalos narratíváktól a jóról és a gonoszról, akkor hirtelen a barátja leszel.” Elmondta azt is, hogy „Magyarország esetében szinte már obszcénnek tartom, hogy valaki egy magyart oroszbarátsággal vádoljon, pláne egy olyat, mint Orbán Viktor.” „Még én is emlékszem, hogy Orbán Viktor a barikádokon állt, hogy a szovjet megszállókat kidobja Magyarországról. Most meg jönnek itt mindenféle, bocsánat, balfékek, és távdiagnózissal megállapítják, hogy ez egy Putyin-barát, csak azért, mert Orbán a kezdetek óta kiáll azért, hogy ezt a háborút Ukrajnában korlátozni és nem eszkalálni kellene”. A svájci sztárújságíró szerint „az, hogy ezért őt ma ilyen módon becsmérlik, a már nem is létező vitakultúránk nyomorát mutatja”.