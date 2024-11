Itt a fordulat: páros lábbal beleszállt a saját (!) rajongóiba Magyar Péter – nagy kérdés, meddig tűrik még ezt a tiszások

Most már tudják és tudjuk. „Figyelj, annyiszor leizzadtam ma b***meg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén,

azt mondtam, mi a f***omat csinálok itt? Büdösek az emberek, és a szájuk, bleee”

– fogalmazott akkori kedvesének, Vogel Evelinnek Official The Man. Ezt egy most hétfőn kiszivárgott, vélhetően az exbarátnő által rögzített beszélgetésben vetette oda a mozgalmár.

A felvételen akad más is.

Például Magyar Péter azzal viccelődik, hogy ráküldi a barátnőjére a nyugdíjaskommandóját, mert „Evi” – ellentétben a „büdös emberekkel” – nem becsüli meg eléggé. Ezután Magyar azon is élcelődik egy sort, meglepődnének a nagymamák, akik tőle várják, hogy hazahozza az unokájukat külföldről, ha azt mondaná nekik, hogy „vegyél magadnak újat”.

A tényszerűség kedvéért: a Tisza Párt szerint manipulált felvételről van szó. Nyilván. Azt is hozzátették, Magyar Péter szerint „az egyik mondatot biztosan nem én mondtam”.

Kezdjük ezzel! Vajon melyiket nem mondta? Melyik az a mondat Magyar szerint, amit a vasárnapi sajtótájékoztatóján emlegetett egymilliárd forintos, mesterséges intelligenciát alkalmazó titokzatos programmal eszkábáltak?