Gazdasági programját keresik Magyar Péteren, csakhogy neki olyanja nincsen

A német gazdaság válságát is tudja kezelni a kormány

A német gazdaság válságát is sikeresen fogjuk kezelni! A kormány sikeresen kezelte a koronavírus-járványt és a háború következtében kialakult energiaválságot is. Megvédtük a családokat, a nyugdíjasokat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést, így a magyar családok továbbra is a legolcsóbban jutnak hozzá az unióban gázhoz és villamos energiához. A német gazdaság válságát is sikeresen fogja kezelni a kormányzat, ezt szolgálja a gazdasági semlegesség és a 21 pontból álló Új Gazdaságpolitikai Akcióterv, amely tovább növeli a családok jövedelmének vásárlóerejét, segíti a megfizethető lakhatást és a Demján Sándor Programon keresztül hozzájárul a hazai kkv szektor megerősítéséhez.