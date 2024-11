Elemzés bizonyítja: a németeknek is nagyon megéri, hogy ezer szállal kötődnek a magyar gazdasághoz

A magyar-német kapcsolatoknak a földrajzi közelségen felül évszázados történelmi hagyománya van, ennek is köszönhető, hogy a rendszerváltást követően a német vállalatok nagyon hamar megjelentek a kinyíló magyar piacon – mondta el lapunk megkeresésére Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője.

Németország a legfontosabb külkereskedelmi partnerünk

Hozzátette: a német vállalatok szerepe a magyar gazdaságban ezt követően csak tovább emelkedett, jelentős tőkét és magas technológiai színvonalú gyártást is hoztak hazánkba, kihasználva az olcsóbb magyar munkaerő nyújtotta lehetőségeket. Amíg a német gazdaság Európa motorja volt és világgazdasági szinten is versenyképesnek bizonyult, addig ez a gazdasági együttműködés kedvezőnek is bizonyult, a hazai vállalatok is be tudtak kapcsolódni beszállítóként a világkereskedelembe.

Németország ugyanakkor az utóbbi időszakban elvesztette a versenyképességének több forrását, az olcsó energiát vagy a magas technológiai színvonalát, a nemzetközi versenytársak több téren is lehagyták Európa korábbi motorját. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza azt mondta, a magyar gazdaság német függését alapvetően három irányból kell megközelíteni. A külkereskedelem, a működőtőke és a külföldi munkavállalás szempontjából.

Németország mind a termékeknél mind a szolgáltatásoknál a legfontosabb külkereskedelmi partnerünk. Az tehát, hogy a német vállalkozások és háztartások milyen vásárlóerővel rendelkeznek, meghatározza, hogy a magyar cégek milyen exportkereslettel szembesülnek, ez pedig kis, nyitott gazdaságként igencsak meghatározó a gazdasági teljesítményünk szempontjából. Tavaly a termékek exportjának 26,4 százaléka ment Németországba, illetve az import 22,5 százaléka származott onnan. Ez euróban kifejezve 39,5, illetve 31,6 milliárd eurót jelent.

Érdemes kiemelni, hogy az export célpiacokat tekintve Németország súlya annyira jelentős, hogy a második helyezett Olaszország súlya ennek csak valamivel több mint az ötöde, 5,7 százalék.

Az export oldalon különösen is erős a gépek és a járművek súlya. A termékek exportjának területén a Németországtól való függésünk 2010 óta sem enyhült, a keleti nyitás politikája ellenére sem: 2010-ben a német export súlya a teljes kivitelen belül még csak 25,1 százalék volt.