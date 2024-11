Fel kell venni a harcot a baloldali tényellenőrzőkkel – francia médiakutató a Mandinernek

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton

***

A Transzparens Újságírásért Alapítvány a Mandinerrel közösen indítja el a Faktum tényellenőrző oldalt. A szervezők reményei szerint az új oldal hozzá fog járulni közéleti diskurzus színvonalának emeléséhez, azáltal hogy szakmai alapokon nyugvó tényeket mutat be.

Az új platform elindításának alkalmával Claude Chollet, médiaszakértővel, az Observatoire du journalisme (OJIM) médiafigyelő szervezet elnökével beszélgettünk.

A Faktum a tényellenőrzés egy új modellje lesz

– jelentette ki lapunk kérdésére Chollet.

„Nagyon kíváncsi vagyok, hogyan fog működni ez az új platform. Hiszen valójában ma már a magyar szervezet adja a mintát számunkra Franciaországban, mi vagyunk a tanulók és a Transzparens Újságírásért Alapítvány a tanárunk” – fogalmazott.

Emlékeztetett, az Observatoire de Journalism-ot 2012-ben hozták létre, a Transzparens Újságírásért Alapítványt hat évvel ezelőtt, ugyanakkor hiába vannak jelen jóval régebb óta Franciaországban, a magyar szervezet helyzete teljesen más, sokkal kedvezőbb médiaviszonyok között működik, hiszen Magyarországon már jó ideje konzervatív kormány van hatalmon – fejtette ki.

Chollet kifejtette, a tényellenőrzés már önmagában is egy igen idő- és energiaigényes tevékenység, hiszen a médiát, a közbeszédet folyamatosan figyelni kell. A Transzparens Újságírásért Alapítvány azonban ezen még egy lépéssel tovább szeretne lépni. A puszta tényellenőrzés mellett utánkövetést is végeznek, és mélyebb elemzéseket is megjelentetnek az egyes esetekről. Ez szerinte rendkívül értékes munka, ugyanakkor valóba jelentős energiaforrásra van szükség hozzá.

A tényellenőrzés, mint műfaj tekintetében Chollet úgy vélte, Franciaország és Magyarország helyzete azonos ebben a kérdésben,

mindkettő országban gyakorlatilag az összes tényellenőrző a baloldalhoz tartozik,

ennek az oka persze egyszerű: a francia újságírók többsége baloldali. „Mi ezért igyekszünk ebben példát mutatni a jobboldalnak” – mondta.

Szerinte a tényellenőrzés nagyon divatos lett, ugyanakkor nemcsak divatos, de egy nagyon hatékony eszköz is. Önmagában a tények ellenőrzése egy semleges műfaj, ennek ellenére a baloldal politikai célokra használja, és ahelyett, hogy valódi tényellenőrzést végeznének, valójában álhíreket kreálnak.