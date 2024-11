ELTE-s tanszékvezető: Akik most fellépnek Orbán Balázs disszertációja ellen, a kommunista gyakorlatot akarják visszaállítani (VIDEÓ)

Hack Péter leszögezte, ezek a támadások nem csak Orbán Balázst érik, hanem az ELTE-t. Akár olyan személyek részéről, akiknek semmi közük az intézményhez. A tanszékvezető utalt arra is, például Polyák Gábor csak három éve az egyetem alkalmazottja, egyébként az a személyes tapasztalata, hogy nagyon különböző politikai nézetű, különböző mentalitású emberek számára is befogadó közeg az ELTE. Az egyetemen oktat Navracsics Tibor miniszter, Török Gábor politikai elemző, de akadnak „kifejezetten baloldali tanárok is, akik ellenzéki programok kidolgozásában is részt vesznek”.