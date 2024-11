ELTE-botrány: Nem Orbán Balázs az első, akinél önellentmondásba keveredett Polyák Gábor

Polyák Gábor többször is súlyos önellentmondásba keveredett, most is erről van szó – mutatott rá az ELTE docensének portréja kapcsán a Transzparens Újságírásért Alapítvány. Elemzésükben rámutatnak:

Polyák saját doktori disszertációját akkor védte meg a Pécsi Tudományegyetemen, amikor kutatásvezető volt a Gazdasági Versenyhivatalnál a Gyurcsány-kormány idején.

Polyák tanszékvezetőként fontos aktora a magyar médiaéletnek, felelőssége van abban, hogy milyen kép alakul ki a médiáról. Ezért az alapítvány szerint fontos, hogy személyéről részletesebb képet kapjunk. Életrajzának érdekesebb eleme, hogy kutatási és oktatói pályája mellett különféle szervezeti keretek között tanácsadói szerepeket is vállalt a politikában:

2003 – 2004 között a Hírközlési Felügyeletnek dolgozott,

2004 – 2005 között különböző távközlési szolgáltatók munkáját segítette,

2004 – 2007 között pedig az ORTT Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézeténél vett részt a médiaszabályozás előkészítésében.

2006-ban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának egyes munkáit segítette.

2007-ben a Miniszterelnöki Hivatalnak dolgozott. A kereskedelmi műsorszolgáltatás versenyjogi alapú szabályozásával kapcsolatban, illetve a nemzeti tartalmak előállításával, szerkesztésével és átvitelével összefüggő tartalmi és pénzügyi feltételrendszer kialakításában segítette a Gyurcsány-kormányt.

2008 – 2009-ben az ORTT elnökének volt tanácsadója médiajogi kérdésekben. (Ebben az időben a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök által jelölt Majtényi László volt az Országos Rádió és Televízió Testület vezetője, aki azonban tisztségéről 2009. október 29-én, a rádiófrekvenciák elosztása elleni tiltakozásul lemondott.)

Az alapítvány rámutatott, Polyák Gábor nem először nyilvánított véleményt politikai közéleti kérdésekben.