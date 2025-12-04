Ft
Fedir Veniszlavszkij létszám béke Ukrajna orosz-ukrán háború hadsereg parlament

Szörnyű hírt kaptak az ukrán katonák – ráadásul a saját parlamentjükből

2025. december 04. 06:35

De előtte békét kell kötni.

2025. december 04. 06:35
null

Az ukrán fegyveres erők (UAF) létszámát csökkenthetik az ukrajnai konfliktus rendezése után, mivel a költségvetésben valószínűleg nem lesz elég forrás az egymillió fős hadsereg fenntartására – ismerte el Fedir Veniszlavszkij, a Verhovna Rada (ukrán parlament) képviselője a Lenta beszámolója alapján.

Nem valószínű, hogy az ellenségeskedés beszüntetése, a békekötés után az ukrán költségvetés képes lesz ekkora fegyveres erőt fenntartani” – fogalmazott Veniszlavszkij.

