Az ukrán fegyveres erők (UAF) létszámát csökkenthetik az ukrajnai konfliktus rendezése után, mivel a költségvetésben valószínűleg nem lesz elég forrás az egymillió fős hadsereg fenntartására – ismerte el Fedir Veniszlavszkij, a Verhovna Rada (ukrán parlament) képviselője a Lenta beszámolója alapján.

Nem valószínű, hogy az ellenségeskedés beszüntetése, a békekötés után az ukrán költségvetés képes lesz ekkora fegyveres erőt fenntartani” – fogalmazott Veniszlavszkij.