Milliárdokat szivattyúzhattak ki: az ukrán háborús maffia szálai egészen magasra vezetnek
A nyomozók szerint a stratégiai energetikai vállalatból hatalmas pénzmennyiség tűnt el.
De előtte békét kell kötni.
Az ukrán fegyveres erők (UAF) létszámát csökkenthetik az ukrajnai konfliktus rendezése után, mivel a költségvetésben valószínűleg nem lesz elég forrás az egymillió fős hadsereg fenntartására – ismerte el Fedir Veniszlavszkij, a Verhovna Rada (ukrán parlament) képviselője a Lenta beszámolója alapján.
Nem valószínű, hogy az ellenségeskedés beszüntetése, a békekötés után az ukrán költségvetés képes lesz ekkora fegyveres erőt fenntartani” – fogalmazott Veniszlavszkij.
