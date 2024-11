ELTE-botrány: megszólalt az egyetem Orbán Balázs doktori disszertációja kapcsán

Nyitókép: Rzeczpospolita

„A doktori eljárások a vonatkozó jogszabályokkal és az ELTE Doktori Szabályzatával összhangban folynak” – közölte az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kommunikációs osztálya Orbán Balázs doktori tanulmányai kapcsán a Telex megkeresésére. Hozzátették, Orbán Balázst 2009-ben vették fel Doktori Iskolájukba. Ismertették, »A képviselők jogállása (parlamenti jog)« témában, abszolutóriumát 2012-ben szerezte meg. „A 2009-ben választott témának része a szabad mandátum és szuverenitás vizsgálata, tehát

a jelölt nem változtatott témát, a konzulenssel egyeztetve pontosították a disszertáció tárgyát”

– olvasható az egyetem válaszában.

Több közéleti szereplő is megszólalt

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a múlt héten derült ki, hogy a miniszterelnök politikai igazgatójának doktori disszertációja az egyetlen idén az ELTE jogi karán, amit a Tudományági Doktori Tanács nem egyhangú döntéssel bocsátott a doktori eljárás megindítására.

Emlékezetes továbbá, hogy Polyák Gábor, az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének docense az intézmény oktatójaként kikérte magának, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója náluk szerezzen PhD-fokozatot. A docens nyilatkozatára többen is reagáltak. Megszólalt többek között az Alapvető Jogok Biztosa is. Az M1-nek azt írta, a politikai vélemény miatti diszkrimináció súlyosan sérti az egyenlő bánásmód elvét. Azt is közölték,

a politikai jellegű hátrányos megkülönböztetést nemcsak törvényellenes, de az oktatás szellemiségével is ellentétes”.

A történtek kapcsán az egyetem is közleményt adott ki, melyben úgy fogalmaztak, elhatárolódnak minden olyan megnyilvánulástól, amely az egyetem polgárainak szakmai munkáját azok politikai nézetei és közéleti szerepvállalása alapján minősíti, vagy politikai alapon kérdőjelezi meg bárki jogát ahhoz, hogy egyetemükön tanulhasson vagy kutathasson.

