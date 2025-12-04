Ünnepel a lengyel külügyminiszer: ezzel a lépéssel újra közelebb került a harmadik világháború

A tárcavezető bejelentette: Lengyelország Németországgal és Norvégiával közösen 500 millió dolláros támogatási csomagot állít össze Ukrajna számára a PURL (Prioritized Ukrainian Requirements List) program keretében, amely Kijev legsürgősebb szükségleteit hivatott fedezni. Ebből Lengyelország 100 millió dollárt biztosít. „Ez gyakorlatilag egymillió dollár minden egyes centiméternyi lengyel vasúti pályáért, amelyet orosz szabotőrök felrobbantottak” – mondta Sikorski.

A pénzt Patriot légvédelmi rakétarendszerek beszerzésére fordítják, hogy védelmet nyújtsanak az ukrán városoknak és energetikai létesítményeknek. A miniszter hangsúlyozta: ez nem plusz forrás, hanem az a pénz, amit Lengyelország eredetileg az uniós védelmi kötelezettségek teljesítésére szánt volna – csakhogy Magyarország jelenleg blokkolja az erre szolgáló európai védelmi alapok kifizetését.

Hogy ez a pénz ne vesszen kárba, és Vlagyimir Putyin megállítására fordítódjon, átcsoportosítjuk amerikai fegyverek vásárlására Ukrajna számára”

– magyarázta.

Sikorski kitért Vlagyimir Putyin legutóbbi nyilatkozatára is, miszerint Oroszország „kész” egy esetleges háborúra Európával. „Oroszország valójában sokkal gyengébb helyzetben van, mint amilyennek mutatja magát. Lehet, hogy Putyin az ellenkezőjét állítja, de bizonyos szempontból hasznos, hogy fenyegetőzéssel próbálkozik: ezzel ugyanis folyamatosan az ukrán támogatás szükségességére irányítja a figyelmet” – zárta gondolatait a lengyel külügyminiszter.