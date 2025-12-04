Ünnepel a lengyel külügyminiszer: ezzel a lépéssel újra közelebb került a harmadik világháború

Megsértette Magyarországot, elárulta Lengyelországot – páros lábbal rúgnák ki az őrjöngő külügyminisztert
A tárcavezetőnek nem ez volt az első durva kijelentése.
Radoslaw Sikorski Magyarország békepárti döntését sem hagyta szó nélkül.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter a brüsszeli NATO-külügyminiszteri tanácskozást követően közölte: a Szövetség úgy döntött, hogy az 1997-ben aláírt NATO-Oroszország Alapító Okirat (Founding Act) már nem érvényes.
Ez az okmány korábban a NATO és Oroszország közötti biztonsági együttműködés alapját képezte
– írja a Világgazdaság.
Ez egy olyan cél volt, amit minden egymást követő lengyel kormány kitartóan követett, és most végre megvalósult”
– hangsúlyozta a miniszter. Sikorski emlékeztetett rá, hogy az okiratot még abban a korszakban írták alá, amikor sokan hitték: az európai biztonság Oroszországgal partnerségben is biztosítható. „Azok az idők azonban végérvényesen elmúltak, amelyeket az orosz inváziós döntések határoztak meg. Ma már Oroszországgal szemben, nem pedig Oroszországgal együtt építjük az európai biztonságot – és ez most végre intézményi formát is öltött” – fogalmazott.
A tárcavezető bejelentette: Lengyelország Németországgal és Norvégiával közösen 500 millió dolláros támogatási csomagot állít össze Ukrajna számára a PURL (Prioritized Ukrainian Requirements List) program keretében, amely Kijev legsürgősebb szükségleteit hivatott fedezni. Ebből Lengyelország 100 millió dollárt biztosít. „Ez gyakorlatilag egymillió dollár minden egyes centiméternyi lengyel vasúti pályáért, amelyet orosz szabotőrök felrobbantottak” – mondta Sikorski.
A pénzt Patriot légvédelmi rakétarendszerek beszerzésére fordítják, hogy védelmet nyújtsanak az ukrán városoknak és energetikai létesítményeknek. A miniszter hangsúlyozta: ez nem plusz forrás, hanem az a pénz, amit Lengyelország eredetileg az uniós védelmi kötelezettségek teljesítésére szánt volna – csakhogy Magyarország jelenleg blokkolja az erre szolgáló európai védelmi alapok kifizetését.
Hogy ez a pénz ne vesszen kárba, és Vlagyimir Putyin megállítására fordítódjon, átcsoportosítjuk amerikai fegyverek vásárlására Ukrajna számára”
– magyarázta.
Sikorski kitért Vlagyimir Putyin legutóbbi nyilatkozatára is, miszerint Oroszország „kész” egy esetleges háborúra Európával. „Oroszország valójában sokkal gyengébb helyzetben van, mint amilyennek mutatja magát. Lehet, hogy Putyin az ellenkezőjét állítja, de bizonyos szempontból hasznos, hogy fenyegetőzéssel próbálkozik: ezzel ugyanis folyamatosan az ukrán támogatás szükségességére irányítja a figyelmet” – zárta gondolatait a lengyel külügyminiszter.
Nyitókép forrása: Wojtek Radwanski / AFP
