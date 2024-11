A magyarok megmutatták Varsónak, de ennek még a spanyolok is csodájára jártak

Mondhatni, ismerősei sem tudják, mire számíthatnak, már ha egyáltalán van valami, amire számítani lehet, elvégre még az utolsó utáni percekben is azon gondolkodunk, hogy mit láttunk. Amivel alapesetben nincs is akkora baj, de egy kis kapaszkodó azért jó lett volna a női hormonok és tragédia szülte érzések áradása közben. A már említett problémák (színészek közötti kémia és dialógusok) mellett pedig az ember nem is annyira érzi magában a késztetést, hogy ennél mélyebbre ásson, mikor a valószerűtlenül bugyuta önismereti jelenetből kiindulva más sem gondolta ezt sokkal komolyabban.