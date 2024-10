Versenyképes juttatás, személyes mentorálás, négyszeres túljelentkezés – idén is elindul a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram!

Nyitókép: Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram

Sokadik éve indul útjára a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram (MKÖ). Történt-e változás a program lebonyolításában, mire számíthatnak az idei évfolyamra jelentkezők?

2025. lesz a tizenötödik év, hogy valamilyen formában megvalósul az ösztöndíjprogram, de 2019 óta kimondottan a központi közigazgatásnak, a minisztériumok részére keresünk pályakezdőket. A program tíz hónapot ölel fel, amelyből hét hónapot egy általuk választott minisztériumban, hármat pedig külföldön – egy szintén általuk választott nagykövetségen vagy konzulátuson töltenek a jelentkezők.

Az idei, 2024-es évfolyam jellegzetessége, hogy az MKÖ a magyar uniós elnökséget 16 ösztöndíjassal támogatja. Az itthoni szakaszból négy hónap a felkészüléssel telt el, majd július 1-től a pályakezdők Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén dolgoznak teljes állásban az uniós elnökség végéig, hat hónapon keresztül Brüsszelben.

Ösztöndíjasok Brüsszelben. Forrás: MKÖ

Hány ösztöndíjasnak van hely a programban, illetve mennyire tartod versenyképesnek az MKÖ kínálati repertoárját a versenyszféra lehetőségeihez képest?

Minden évfolyamba 60 ösztöndíjast veszünk fel. Azt gondolom, hogy tisztességes és versenyképes juttatást biztosítunk a pályakezdőknek, ami a belföldi, hét hónapos szakaszban havi nettó háromszázezer forintot jelent.

Az ösztöndíjprogram keretrendszere évek óta változatlan, folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy nagy az érdeklődés, és évről-évre sikeres a jelentkezési időszak.

Minden évben közel négyszeres a túljelentkezés, ami jól mutatja, hogy töretlen az érdeklődés az MKÖ iránt.

Két hét telt el az idei jelentkezési időszakból, és most is szép számmal érkeznek be hozzánk a pályázatok. Fontos megjegyezni, hogy a kormányzati, minisztériumi oldalról is jelentős fogadókészség mutatkozik a pályakezdők iránt.

Úgy hiszem, ami kiemel minket a többi ösztöndíjprogram, illetve a versenyszféra adta lehetőségek közül, hogy – egy-egy senior kolléga segítségével – személyes mentorálást biztosítunk ösztöndíjasainknak. Ez azt jelenti, hogy nem egyedül kell megbirkózniuk a szakmai kihívásokkal, valamint a beilleszkedés nehézségeivel, hanem dedikált segítséget kapnak – akár egy korábbi ösztöndíjas személyében.