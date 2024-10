Nyitókép: Gréczy Zsolt Facebook-oldala

„A POLITIKA KÜLÖNÖS VILÁGA

A fotó 2018. decemberében készült a Kossuth téren. Épp nem a közénk lőtt könnygáz miatt fuldoklunk.

A rabszolgatörvény okozta felháborodás nyomán ellenzéki pártok és politikusok keresték az utat egymás felé. Ebből alakult ki az az együttműködés, amely 2021. októberére nyílttá tette a versenyt a Fidesz és az ellenzék között.

Akkor aztán megérkezett a Fidesz hathatós második fordulós előválasztási támogatásával MZP, és mindaz, amit addig építettünk, pár hónap alatt összeomlott.

Aki azt mondta, hogy leváltotta az ellenzéket, ma csak az általa irányított városban tényező.

A képen balról a második Szél Bernadett, aki e fotó készülte előtt egy évvel hallani sem akart a DK-ról, és annak elnökéről. Csak Vona Gáborral volt hajlandó együttműkodni. És hol van ma ő is? Szél viszonozni sem volt hajlandó, hogy a DK visszalépteti a jelöltjét a javára. Pár évvel később már közös jelölt lett, kérte a DK támogatását, de nincs már a politikában. Pedig miniszterelnök-jelölt is volt. Mint Vona.

A kép jobb szélén Donáth Anna, aki a Momentum későbbi elnökeként, sok hibát elkövetve - és Magyar Péter felbukkanásának is köszönhetően - kudarccal távozott. A hazugság kultúrájának nevezte azt a pártot, amellyel pártja közös listán indult, és amellyel idénre is önkormányzati együttműködést irt alá…

Mellette Fekete-Győr András, aki kitűnő ütemben lépett be - Budapest és az ország - sajnos - tényleg nem alkalmas olimpia rendezésére. Nem tetszett, hogy úgy próbalt gyurcsányozni, hogy a

“Balatonőszöd vége” táblával fotózkodott, hogy aztán végül velünk közös listán indulva lehessen országgyűlési képviselő.

Az ellene hozott mostani ítélet - történt bármi köztünk korábban - a DK szolidaritását váltja ki.

Ma az LMP és a Momentum támogatottsága alig érzékelhető - ők lettek volna itt a XXI. századi pártok -, de a DK élte túl az elmúlt fél év brutális támadásait is.

Ezen a képen mi négyen optimistán mosolygunk, félretéve a közös ügyért minden korábbi ellentétet. Nem mi támadtuk őket, ők támadtak minket. És az ellentétek később újra kiéleződtek.

Tanulság?

Az önkény Magyarországán gyorsan mozdul és rángat a forgószínpad.

A gyurcsányozás nem vezet sehova, és csak Orbánnak segít.

Vigyáznunk kellene egymásra. Emberi kapcsolatokra, politikai szövetségekre. Lehet, hogy előbbre tartanánk, és akkor nem a Fideszből várnák sokan a megoldást.

És hajrá DK!”