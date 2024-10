Pénteken összeül a Fővárosi Közgyűlés, de mi fog történni?

Budapest első embere a Tisza Párt képviselőiről is beszélt. Karácsony véleménye szerint Magyar Péterék politikai stratégiája nehezen értelmezhető, „de az is lehet, hogy taktikát követ a fővárosban, hogy semmiért sem vállal felelősséget, nem akar semmit, nem vesz részt semmiben, de közben minősítget, és a megválasztott főpolgármestert is akadályozná, hogy teljesítse a felelősségét” – sorolta Karácsony Gergely.

A főpolgármester kijelentéseire akkor Vitézy Dávid is reagált. Leszögezte, nem jelentkezett főpolgármester-helyettesnek. Mint fogalmazott: ő is „csak” egyezkedett.

„Az elmúlt hetekben nem kommentáltam a főpolgármester-helyettességről szóló hírverést, amit Gyurcsány Ferenc és Szentkirályi Alexandra közösen habosított, mert úgy gondoltam, a főpolgármester dolga eldönteni, hogy kivel és hogyan akar együtt dolgozni” – jegyezte meg. Egy – az ATV-nek adott interjúban pedig arról beszélt, „lehetnek balhék”, de szerinte nem reális, hogy egy éven belül megbukik a Közgyűlés.