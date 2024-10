Milyen szabályok vonatkoznak a Magyarországon közlekedő ukrán autókra – nekik is kell műszakira vinni a kocsit?

Nyitókép: Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP

Több mint két és fél éve tart a háború keleti szomszédunknál, Oroszország katonai akcióját követően pedig tízezrek, százezrek hagyták el hazájukat, és sok ukrán talált menedékre Magyarországon. Lassan már meg sem lepődünk, ha bárhol az országban egy ukrán rendszámos autót látunk: míg korábban általában csak az AO régiójelzésű, azaz kárpátaljai rendszámú autókkal lehetett találkozni, mostanra számos kijevi, zaporizzsjai és Ukrajna többi részéről származó autót is látni.

Az ukrán rendszámos autópark rendkívül vegyes: Budapesten a Lada Samarától kezdve a néhány éves luxusterepjárókig, illetve a közép- és nyugat-európai piacon ismeretlen modellekig bármit láthatunk.

Vannak azonban olyan járművek, amelyeket, ha valaki műszaki vizsgára vinne, azonnal megbuktatnák, és nem azért, mert olyan állapotban lenne a futómű vagy mert ontaná ki magából a káros anyagokat. A leginkább a felsőkategóriás autókon tapasztalható a trend, miszerint az összes ablakot befóliázzák, így a sofőr sem látható kivülről, ez pedig itthon semennyire sem felel meg a szabályoknak.

Az érvényben lévő KÖHÉM rendelet szerint a hátsó szélvédőre, valamint a nem vezető látóterében lévő oldalablakokra bármilyen engedéllyel rendelkező fólia feltehető, azonban a szélvédőre és az első ablakokra azonban csak olyan, amellyel az üveg fényáteresztő képessége nem csökken 70 százalék alá.

A magyar utakon közlekedő autók átlagéletkora a jelenlegi statisztikák szerint 15,8 év, ebben a korban már az autóknak kétévente kell műszaki vizsgára menni, így felmerült a kérdés, az itthon közlekedő ukrán rendszámos járművekre vonatkozik-e bármiféle szabály. Nyilvánvalóan az az eshetőség kiesett, hogy az ukrán menekült hazamenjen és gyorsan csináljon egy műszaki vizsgát az autóra, egyrészt kisebb bajuk is nagyobb most ennél az ukránoknak, másrészt a jelentkező illetőt gyorsan be is soroznák, amekkora hiány van jelenleg a fronton ukrán katonából.