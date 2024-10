Migráció, genderügyek, Brüsszel – ezekről is megkérdezte már a kormány a lakosságot

2022-ben Magyarország jövője és a magyar nemzedék jövője számára is rendkívül fontos kérdéseket vetett fel a kormány, mikor az állampolgároknak a gyermekek nemi átalakító műtétjéről és a köznevelési intézményekben történő szexuális irányultságokat bemutató foglalkozásokról kellett dönteniük. És bár az olyan kérdések ezúttal is egyértelműnek bizonyultak, mint az, hogy

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

– a beérkező eredmények alapján a népszavazás ezúttal sem volt érvényes. A kérdésekre kapott válaszok alapján elkészített összegzést az alábbi linkre kattintva ma is el lehet olvasni, és bizony ezekből is látszik, hogy míg az érvényes választ adók jelentős része ezúttal is a konzervatív értékrend alapján látja a témát, ahhoz így is elegen szabotálták az eredményt, hogy az végül érvénytelenné váljon.