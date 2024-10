„Magyar Péter tüntetése egyértelmű kudarc, a várt nagy tömeg helyett alig pár ezren jelentek meg” – elemző a Mandinernek

Nyitókép: Magyar Péter az MTVA-székház előtt tartott demonstráción 2024.október 5-én. (Kisbenedek Attila/AFP)

Vége Magyar Péter mai tüntetésének, ami egyértelmű kudarc lett. Bár a Tisza Párt vezetője előzetesen több százezres tömeget várt az MTVA-székház elé, jóindulatú becslések szerint is csupán pár ezren jelentek meg. A csalódottság látszódott is a politikus arcán a színpadon – mondja Deák Dániel. Az elemző szerint ugyanakkor nem csak ez adott okot a csalódottságra, hanem a résztvevők életkori összetétele is; még a Telex is arról számolt be,

hogy a demonstrálók között nagyon kevés volt a fiatal.

A helyszíni videókból pedig az is jól látszik, hogy már Magyar Péter beszéde alatt is sokan elkezdtek hazaszállingózni, így a háromórás program végére még jobban megfogyatkozott a „tömeg”.