Magyar Péter titokban felvette feleségét, most meg felháborodott, mert szerinte vele is ezt tették

Érdekesség, hogy a volt feleségéről titokban hangfelvételt készítő Magyar az elmúlt napokban gyakorlatilag a III/III-as ügynökökhöz hasonlította saját tettét, amikor arról beszélt, hogy szerinte a III/III-asok „besúgók voltak a belső elhárításnál, lehallgattak családokat, akár férj a feleséget...”

Miért háborodik föl a zsaroló, ha őt zsarolják?

Magyar Péter most zsarolással vádolja Vogel Evelint, mondván egykori párja 30 millió forintot akart kicsikarni a hangfelvételekért. Annak idején viszont éppen az ő volt felesége számolt be arról, hogy a férfi pusztán anyagi, politikai megfontolásból zsarolta őt. „Döbbenet. Magyar Péter tényleg megtette. Ezzel zsarol több mint egy éve. Magyar Péter az egykori házastársáról, rólam, titkos hangfelvételt készített a közös otthonunkban és azt politikai céljai elérése érdekében most felhasználta. Egy ilyen ember nem méltó semmiféle bizalomra” – fogalmazott Varga Judit a Facebookon azután, hogy Magyar közzétette titokban felvett beszélgetésük egy részletét. A volt igazságügyi miniszter azt is írta: „Ő már készült. Nem a családja vagy a felesége megvédésére, hanem a kegyetlen zsarolására. Mert nem hagyhatta, hogy a számára mindent biztosító gazdatest levágja magáról az indáit.”