Kompromittáló felvételektől tart Magyar Péter?

Egyre szürreálisabbak a magyarázkodások

Valami hasonlóval próbálkozott az elhíresült ötkertes balhéjának reggelén is. Miután felháborító viselkedése miatt a belvárosi szórakozóhelyről az éjszaka közepén a biztonságiak dobták ki, miután a gyanú szerint elvette, és a Dunába dobta egy őt videózó férfi telefonját. A politikus ebben az esetben is rögtön az este után igyekezett kommunikálni a saját interpretációját arról, mi történt az éjjel. Igaz, ahogy valamennyire kitisztult a feje, maga is rájöhetett, hogy a buliból hazaérve hajnali öt órakor közzétett bejegyzése nem sikerült igazán jól, ugyanis gyorsan törölte a nehezen dekódolható szöveget, ami így szólt:

„Jót buliztunk volna, de Tóniék nem szerették volna hagyni, hogy a fiatalok jól érezzék magukat. Hajrá Steve Klorrár, hajrá Megafon…”