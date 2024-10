Kiderült, Orbán Viktor még a kaszát is jól forgatja (VIDEÓ)

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Mint arról többször is beszámoltunk, Geszten, a Tisza-kastélyban tartanak a héten kihelyezett kormányülést.

A munka már kedd este elkezdődött, mivel a közel-keleti konfliktus miatt összeült a nemzetbiztonsági tanács. De még aznap este belefért Orbán Viktor miniszterelnöknek egy családlátogatás is a Békés vármegyei településen, ahová Lázár János építési és közlekedési miniszter is elkísérte.

Ott tartózkodásuk alatt a kormányfő Dani szobájában is járt, és megmutatta neki a játékkaszával, hogy miként kell azt megfelelően forgatni. Majd egy focilabda is előkerült, melyről Orbán Viktor elmondta, hogy az egy olyan labda, amivel az Európa-bajnokságon is játszottak, és odafejelte a kisfiúnak.

Később az édesanya Lázár János kérdésére válaszolva felidézte, hogy

otthonukat a csok segítségével vették meg.

A rövid videóhoz a miniszterelnök kísérőszövegként azt írta:

Mindenütt jó, de a legjobb otthon.”

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg: