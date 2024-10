Ismét külföldről mondanák meg, milyen kormánya legyen Magyarországnak

Nyitókép: Deutsch Tamás facebook-oldala

Manfred Weberék az X-en egy magyar zászlót a kezében tartó kislánnyal üzenték a magyaroknak: „Élesszük újra Magyarország európai jövőjét!”

A magyarok megérdemelnek egy jó vezetést. Vezetést, amely küzd a korrupció ellen. Olyan vezetést, amelyik visszahozza őket Európába

– posztolta a Néppárt az X-en, Orbán hashtaggel hozzátéve: „Magyarország megérdemli, hogy az EU szívében legyen”.

Mindez azt követően történt, hogy Manfred Weberék azt írták a Facebookon egy piros mezőbe, a magyar miniszterelnök sétáló fotója fölé:

Time to go,

azaz ideje távozni.

Erre Orbán Viktor – aki a strasbourgi EP-vita után azt nyilatkozta, hogy Ursula von der Leyen és Manfred Weber meg akarja buktatni a magyar kormányt, Weber arra is utalt, hogy a Tiszának kell jönnie – a pénteki rádióinterjújában kifejtette: „abban, hogy ők Magyarországon az én távozásomat és ezzel kormányváltást követelnek, abban benne van a háború is. De benne van jó néhány más dolog is. Az Európai Néppárt egy olyan Európát képzel el, ami rossz a magyaroknak. Mi, én, a kormány ez ellen harcolunk évek óta”.