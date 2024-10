Aki Manfred Weberrel lép szövetségre, attól nem sok jót várhat a szuverén Magyarország 🤣🤣🤣

Virtigli influenszer, morális hiányosságokkal, ám ez a „teljesítmény” arra épp elegendő, hogy víz alatt tartsa a 2022-es összefogás ellenzéki pártjait,

illetve meggyőzze az Európai Néppártot, hogy álljon mellé Orbán Viktorral szemben.

Minapi Magyar Narancs-interjújában el is árulta, ő maga tanácsolta Ursula von der Leyennek és Manfred Webernek, hogy „beszéljenek közvetlenül a magyar emberekhez”, és örül annak, hogy ezt meg is tették. Szerintünk ez inkább volt kellemetlen szereptévesztés az érintettek részéről, de hát nem vagyunk egyformák. Sőt.

Magyar Péter Official The Man eközben továbbra sem árul el érdemben semmit arról, pontosan milyen kormányzást is képzel el a jelenlegi helyett, azon túl, hogy minden is jobb lesz, ha ő, no meg

közvetlen művészpajtásai, Nagy Ervin és Radnai Márk kerülnek az ország élére.

Rajtuk, illetve a Webernek mindenben igazat adó Tarr Zoltánon és a rezsicsökkentés ellen szavazó Gerzsenyi Gabriella EP-képviselőkön kívül mást nem is nagyon ismerünk a Tisza Párt részéről.

Akárhogy is magyarázza Magyar, ez a projekt egyelőre egy újhullámos O1G-projektnek tűnik,

ami a kormánnyal korábban is elégedetlen szavazókat szólítja meg. Akik amúgy a felmérések szerint annyira nem szívelik a telefonlopás és az aggályos diákhiteles szerződések miatt is magyarázkodni kényszerülő balos messiást, de egyelőre ez a körülmény túlzottan nem izgatja őket. Más kérdés, ha éles választási helyzet lesz, mivé változik a most még tét nélküli kétely.

Magyar Péter egyelőre a Fővárosi Közgyűlésben is elodázza, hogy bármiért felelősséget vállaljon, egyértelmű döntéseket hozzon, noha a rövid pórázon tartott Tisza-frakció tíz főt számlál a széttagolt testületben. A jelek – és Karácsony Gergely – szerint Vitézy Dávidot ugyan maga mellé állította, de sokkal többet arról sem tudunk, milyen Budapestet képzel el a politikai formációja.

Nyilván jót.

Ugyanakkor a Tisza-vezérnek valahol éppen ez is az elemi érdeke, mármint az egyértelmű válaszok és állásfoglalások kikerülése. Lazán bemondja egy interjúban, hogy nem számolná fel a magyar határvédelmet, mégis állva tapsolja az Európai Bizottság erről egészen mást gondoló elnökét.

Nem küldene fegyvereket Ukrajnába, ám beül abba a brüsszeli frakcióba, aminek ez az egyik legfontosabb elvárása.

Igaz, a Néppárt egyik illetékese korábban a Politicónak elkotyogta, ezt elnézik Magyarnak, mondván, biztos belpolitikai érdekből mond ilyeneket, amúgy velük fúj egy követ.

Értsd: becsapja a magyar választókat.

Volt ő már ugyebár virtigli liberális a Spinoza házban, de elárulta azt is, egy icipici szuverenitásról lemondana még az EU javára.