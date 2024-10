Orbán Viktor: Brüsszel helytartóként működő kormányt látna szívesen Budapesten (VIDEÓ)

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A Mandiner beszámolt róla, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Brüsszelbe utazott az Európai Unió és az Öböl-menti Együttműködési Tanács (ÖET) országainak első csúcstalálkozójára. Orbán Viktor csütörtökön az Európai Tanács ülésén vett részt.

A magyar miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádiónak adott interjút.

Vannak a többiek, meg mi”

– mondta Orbán Viktor a beszélgetés elején arról, hogy két csoport van az Európai Unióban az ukrajnai háború tekintetében. „Az EU úgy viselkedik, mint egy hadviselő fél. Magyarország a kezdetek kezdetén jelezte: ez egy rossz stratégia. Ezt a háborút nem lehet megnyerni. Diplomáciai megoldás kell, tárgyalni kell” – fogalmazott a kormányfő.

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Zelenszkij bemutatta a győzelmi tervét az Európai Tanácsnak. „De kérem, eddig mije volt? Azt hittük, eddig is egy győzelmi terv szerint haladnak. Most kiderült, hogy nem. Az, ami eddig tervként létezett, arról kiderült, hogy a vereség terve és most át akarnak váltani egy másikra. Mi az elején jeleztük, hogy ebben nem veszünk részt” – húzta alá Orbán.

Orbán Viktor közölte, nem hallotta ki Zelenszkij szavaiból, hogy az a tervük, hogy atombombát fejlesztenének ki, de már a lehetőségétől is megriad az ember. A miniszterelnök szerint az EU összes országának háborús stratégiája van, és a Manfred Weber vezette Európai Néppárt (EPP) a legerősebben elkötelezett a háború mellett.

Brüsszel helytartóként működő kormányt látna szívesen Budapesten

– hangsúlyozta Orbán Viktor, hogy az EPP nyílt támadást indított a magyar kormány ellen. A strasbourgi uniós vitában is kiderült, hogy a néppárt meg akarja buktatni a szuverenista kormányt, és olyan politikát szeretne Magyarországon, ami Brüsszelnek kedvező.