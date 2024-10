Ha ez sikerül, az hosszú távon meghatározhatja Magyarország helyét a globális tudományos közösségben

A tudományos kutatás és innováció kulcsszerepet játszik minden modern társadalom és gazdaság sikerességében. Magyarország számára is egyre világosabbá válik, hogy a hosszú távú fejlődés érdekében elengedhetetlen a kutatási és fejlesztési kapacitások megerősítése és az innovációs készségek fejlesztése. Ebben a törekvésben a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat is kulcsfontosságú szerepet tölthet be, ahogy arra az elmúlt 9 hónapban – a HUN-REN 75 éves fennállása alatt első alkalommal, rangos nemzetközi kutatók bevonásával – lezajlott nemzetközi átvilágítás is rámutatott.