„Kérdésként felmerült, hogy gazdag vagy szegény-e Ukrajna, mert a képek nagy építkezéseket sugallnak.

Nos, Ungvár majdnem duplázódik lakosságban – már ha minden új lakóparkba lesznek beköltözők. Keletről ugyanis a módos réteg itt vesz 2. lakást, és persze már sokan ide is menekültek.

Nagykaszony egy elit fürdő az országban, 2022-ben sokan menekültek ebbe a magyar stílusban felépült szállodába, 400 méterre a magyar határtól. Zelenszkij felesége is állítólag itt vagy a környének volt. Komoly építkezések vannak itt ma is.

De Ungváron az új városnegyed mellé nem épül új szennyvíztisztító, a csatornahálózat kapacitása nem nő, stb. Felemás a fejlődés, nem szerves.

És azt is lássuk, hogy mindez egy szörnyű tragédia »eredménye« – mert ha az oroszok nem lövik szét Kelet-Ukrajnát, az emberek nem menekülnének vagy nem építenének »B-tervet« az életükben. Mert pl. Harkivot ugyan nem szállták meg, de minden nap lövik.

A háborúban meghalt ungváriak száma egy év alatt közel megduplázódott, ha a Kálvária hősi temetője sírjainak számát nézzük. Először múlt májusban jártam ott, aztán október végén, végül most május 10-én. Hasonlítsák össze a három videót – ahogy a 2. sor 1 év alatt majd olyan hosszú lett, mint az első.

Sok magyar név is van, ami nem feltétlenül takar persze magyar áldozatot. De 71 magyar halott már biztosan van ebben a háborúban – olyanok, akik magyarnak vallották magukat. A százezres nagyságrendű ukrán mellett.

Érezzük át ennek súlyát, terhét. A szörnyű történeteket nem osztom meg, de alig van már valaki, aki ne veszített volna el rokont vagy legalább ismerőst. És azok az emberek, akik nem kerültek a frontra, mert rejtőzködnek, Magyarországra jöttek vagy van valamilyen felmentésük – nos azok is nagyon nehéz élethelyzetben vannak. Elszakítva a családtól egy nehezen átjárható határon túl (órák, 4-5 egy irányban nem ritkán, vagy B verzióként a gyaloglás - amit most magam is megtapasztaltam), bezárva egy házba 3 éve, állandó félelmeben, hogy elvesztik a felmentést stb. Arat az alkohol, de vannak öngyilkosságok is.

Ettől még van jövő, mert a kárpátaljai magyarok nagyon kemények, de jelen nehéz.”

***

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP