Horn Gábor szerint is balul sült el Magyar Péter hitleres idézete

A tüntetésnek több érdekes aspektusa is volt, az Index megkérdezte Ember Zoltán Leventét, az Iránytű Intézet ügyvezetőjét és elemzőjét, valamint Horn Gábort, a Republikon Intézet vezetőjét.

Az Iránytű Intézet elemzője elmondta, hogy ha megvizsgáljuk a teljes tüntetést, akkor azt látjuk, hogy jobban hasonlított a mostani tüntetés a korábbi ellenzéki megmozdulásokra, mint az eddigi Magyar Péter-féle rendezvényekre.

Horn Gábor kifejtette, hogy ő is hasonlóan érezte, de ennek lehet részben az is az oka, hogy október elején vagyunk, rossz az idő, és nem a belvárosban, hanem a környezetet illetően inkább ipari, kereskedelmi telepek mellett kellett tüntetni.

„Magyar Péterék is beleesnek abba a hibába, hogy a rendezvény túl hosszú, nem tudják abbahagyni. Ez is egy több mint kétórás tünti volt. Valahogy az ellenzéki oldalon lévő politikai szereplők nem tudják elfogadni, hogy elég lenne negyvenperces beszéd. Ebben én is látok egyfajta beleszürkülést a hagyományos ellenzéki akciókba, de még ezzel együtt is jóval sikeresebb, mint mások”– mondta el a Republikon vezetője.