Felháborító: így gyalázkodtak Potápi Árpád János halálhíre alatt a tiszások

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

Felszínre tört az internet legalja a kormány államtitkárának halálhíre után – számolt be a Magyar Nemzet. A tragikus hirtelenséggel elhunyt Potápi Árpád János haláláról a Tisza Párt belső csoportjában is megemlékeztek, és Magyar Péter is posztolt róla. Nem kellett sokat várni a tiszások reakcióira: sokan nácinak vagy románnak nevezték a korábbi nemzetpolitikáért felelős államtitkárt. Olyan is akadt, aki azt kívánta, bárcsak más kormánypárti politikusok is hasonló sorsra jutnának.

Mocskos fideszes volt, s ezt nem tudom elnézni. Hullik a férgese!”

– írta az egyik tiszás kommentelő.

„Meghalt egy náci?” – kérdezte egy másik hozzászóló, de olyan is volt, aki azt fűzte hozzá, hogy „majd gyorsan a nyomok eltüntetése végett elhamvasztják – ahogy szokták”.