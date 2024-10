Ezért veszélyes a gyermekfotók megosztása: tudtuk nélkül árthatnak a szülők csemetéiknek

Mit tanulhatnak a gyerekek a „sharentingből”?

Alaimo kitért arra is, hogy a szülőknek azt is figyelembe kell venniük, hogy mit tanulnak a gyerekek a sharentingből, azaz a kényszeres posztolásból. „Ha a gyerekek úgy nőnek fel, hogy folyamatosan pózolniuk kell, azt az üzenetet vehetik magukra, hogy külső megerősítést kell keresniük, ahelyett, hogy saját szükségleteikre és vágyaikra koncentrálnának, vagy azt tennék, amit helyesnek tartanak, még akkor is, ha az nem dokumentálható az online közönség számára” – fogalmazott.