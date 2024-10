Nyitókép: Facebook

„Az én ízlésemmel sohasem fért össze, amikor egy párt saját magának sajátít ki nemzeti szimbólumokat.

Így voltam ezzel a FIDESZ esetében is a kokárda kérdésében, és így vagyok ezzel most a Tisza Párttal kapcsolatban is, amikor most a lyukas zászlót teszi szimbólummá Orbán Balázs politikai hibájának eredményeképpen.

A közéleti térnyerésre utaló szándék érthető: így akarja a párt a nemzeti történelem fontos eseményeit magához kötni.”