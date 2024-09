Világturbulencia

Turbulens nyáron vagyunk túl. Az újságírók a vakáció hónapjaiban általában alig találnak témát, a hírszerkesztők pedig hírhiánytól szenvednek, ami az olvasottságon is meglátszik. Persze örülhetnének is, hogy nem kell annyit dolgozni, de hát a hírgyárakat etetni kell, a lapot ki kell adni. Téma mindig akad, de a politikai szezon a nyár elején véget szokott érni.

Nem így az idén. Egyrészt a két háború miatt: az egyik Ukrajna területén, a másik a Gázai övezetben zajlik, nem kegyelmezve sem a nyárnak, sem az olimpia szellemének. Ráadásul június 9-én a kontinensen, így hazánkban is európai parlamenti választást tartottak, nálunk, Romániában és Lengyelországban pedig egyidejűleg önkormányzati voksolást is. A szavazatok összesítése után kitört a vita, hogy a magyar jobboldal vesztett-e azzal, hogy 45 százalékkal nyert az EP-­választáson – az ilyen vitákat irigykedve nézik más európai pártok, amelyek álmodni sem mernek ekkora támogatottságról. Mi is örülnénk, ha csak ezen kellene polemizálni, de hát több problémát is összehordott a szél.

Emellett elstartolt a magyar EU-s elnökség, amelyet a miniszterelnök azzal indított, hogy békemisszióra ment Kijevbe, Moszkvába, Pekingbe és Washingtonba. Ez kiverte a biztosítékot a magyar elnökség miatt amúgy is nyüszítő EP-s baloldalon, illetve a brüsszeli vezetésben. Azt hangoztatták, hogy Orbán Viktornak nem volt rá felhatalmazása, holott az uniós vezetők sosem szoktak formálisan felhatalmazást kérni, amikor valahová tárgyalni mennek.

Amikor enyhe lassulást tapasztal, a miniszterelnök begyújtja a rakétákat, lendületet ad a jobboldalnak”

Ha mindez nem lett volna elég, dübörgött az amerikai választási kampány, nem is akárhogy. A Donald Trump és Joe Biden közt megrendezett vita során azok előtt is nyilvánvalóvá vált, hogy a kurrens elnök mentálisan „nincs ott”, akik elől eddig elhallgatta a balliberális média. Nem sokkal később Trump ellen merényletet követtek el – ezt azóta is elhallgatják, mintha meg sem történt volna. Majd a Demokrata Párt leléptette Bident, persze nem az elnökségből, hanem az elnök­jelöltségből, és helyére az alelnökét, Kamala Harrist tette. Azóta Trump és Harris harca határozza meg az amerikai politikai napirendet.