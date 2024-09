Rettegj egy asszony bosszújától! Még akkor is, ha halott vagy – Beetlejuice Beetlejuice

Szóval megvan a varázs, és már rögtön az elején sikerül visszarángatni a nézőt 1988-ba, és mintha csak minket kísértene az akkori emberűző. Mert nem az azóta alaposan felnőtt, és Sandra Bullockra néha egyre jobban emlékeztető Winona Ryder lát rémeket, hanem mi. Látjuk a szerepében szinte semmit sem változott Michael Keatont,

aki már szinte a polgárpukkasztó, kisköltségvetésű Troma-filmek stílusában borzolja a kedélyeket.

De még ő is fél valakitől, méghozzá egykor feldarabolt feleségétől, aki egy gonosz szekta vezéreként lelkeket rabolt, most pedig feltámadva a fejébe vette, hogy csak kiélvezné a nászéjszakát, amolyan imádkozó sáska módra.

Beetlejuice Beetlejuice

Azt pedig még nem is mondtam, hogy az egyébként régen még nyugis kisvárosban más gondok is akadnak, más sötét lelkek is fenyegetik az élőket. Konfliktus és dráma tehát bőven akad, ahogy már-már kifejezetten horroros vagy csak szimplán gusztustalan elem. De mindezt sikerült viccesbe és nagyon jópofa stílusba csomagolni – annyira, hogy Keaton azt mondta, a folytatást mókásabb volt elkészíteni, mint az eredetit. Ami biztos jogos, mert nézni is sokkal szórakoztatóbb. Ahogy már említettem, az indítás is erős, és bár