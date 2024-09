Ősszel sem ürül ki a Balaton – mutatjuk, miért vonzó még a szezon után is a magyar tenger

Több mint ezer szolgáltató a főszezon után is nyitva tart

„Tisztában vagyunk vele, hogy a vendégek többsége őszre nem tervez hosszabb nyaralást a Balatonnál, de a hétvégékre igazi nyári élményt ígért a tópart, az aktív- és gasztronómiai turisztikai programlehetőségekkel együtt” – véli Fekete Tamás. Mint mondja: készülőben van egy felmérés a helyi turisztikai szereplők, szállásadók, vendéglátók körében, amelyből már most is látszik, jóval több mint ezer szolgáltató tervezi, hogy az őszi szezonban sem zár be, hanem tél elejéig, sőt akár azt követően is, vagy akár egész évben nyitva tart.

Ehhez szükségesek a programok és az aktív turisztikai lehetőségek, mint például a bakancsos és a kerékpáros turizmus.

Utóbbira, a szakember szerint különösen nagy az igény, nem véletlenül fejlődött hatalmasat az utóbbi években. Ennek köszönhetően a Balaton környékén 800 kilométer hosszan húzódnak kerékpáros útvonalak. Ezek nem csak a tópartot, de a beljebb található településeket is érintik, bemutatva azok épített és természeti értékeit és természetesen a környező turisztikai szolgáltatókat is.