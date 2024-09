Mutatjuk a részleteket: Pankotai Lili ezúttal Magyar Péternél kopogtat – rövid, de annál rögösebb út vezetett idáig

Slam poetry

A diáklányi politikai karrierje 2022 október 23-án kezdődött, amikor az október 23-i ellenzéki tüntetésen felolvasta trágárságokkal teletűzdelt költeményét. A baloldal azonnal pajzsára emelte az új fiatal megmondóembert, aki ezek után szinte állandó szereplője lett az éppen aktuális ellenzéki megmozdulásoknak, akkor leginkább a tanártüntetéseknek.

Egyben aktív résztvevője lett a kordonbontó-akcióknak is a Karmelitánál; az egyik ilyen akció végén fel is jelentette a rendőrség, és gyülekezési joggal visszaélés miatt pénzbírságot is kapott.

De felszólalt az ellenzék 2023 március 15-i tüntetésén is, ahol a kormánynak azt üzente, hogy „Ti még a Sátánnak is túl férgek vagytok”. Október 23-án aztán újra sikerült magára vonni a figyelmet megafonos ordibálásaival.

Pallérozódás a Momentumnál

Pankotai Lilit az idei júniusi választáson hatalmasat bukó Donáth Anna is szárnyai alá vette, sőt, az akkori momentumos európai parlamenti képviselőt még ki is vitte magával Strasbourgba, hogy tanulmányozhassa az Európai Parlament működését. A Momentum saját konferenciáján szintén szerepeltette, a szinte már oktatási szakemberként kezelt diákot.

A diáklány perét segítő TASZ sem volt rest, tavaly a Szabad díjjal tüntette ki az aktivistát, aki a díjátadón köszönetet mondott volt iskolájának azért,

mert megmutatták neki, milyen nem szeretne soha lenni.

Magyar egyszer már kikosarazta

Merthogy Pankotai Lili közben iskolát váltott, a fővárosba költözött, tanulmányait pedig az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban folytatta. Ám hiába lett végzős, az érettségi nem sikerült letennie, csak egy évvel később.