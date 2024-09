Pankotai Lili új politikai otthont talált magának a Tisza Pártban

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

A Magyar Nemzet értesülése szerint az ellenzéki aktivista, Pankotai Lili a Momentum után inkább már Magyar Péter pártját támogatná. A lap szerint a baloldali aktivista a jelenlegi rendszert akkor is bedöntené, ha nem ért egyet az új rendszerrel sem.

Pankotai Lili a Klubrádiónak adott interjújában kitért a már védjegyévé vált „folytonos káromkodás” témájára is, a beszélgetés során megjegyezte: „minden magyar kérdezze meg magától, hogy ő miért káromkodik”. Azt is hozzátette, hogy szerinte már a külföldiek számára is ez az első dolog, ami a magyarokról eszükbe jut.

Az aktivista szerint a káromkodást a magyar kultúra része.

Pankotai Lili szerint emellett a káromkodásnak helye van a színpadon is, hiszen meglátása szerint „ami az életünk része, annak a színpadon is helye van”. Az aktivista a jövőbeli tervei kapcsán megerősítette, hogy a politikában és közéletben kíván majd tevékenykedni, hogy az emberek érdekeit képviselje. Elmondta, hogy már 13 évesen részt vett a szülei választási döntéseiben, amikor a 2018-as választásokon arra kérte őket, hogy a Momentumra szavazzanak, míg a listás szavazáson a Jobbikot támogassák.

Az aktivista emellett kifejtette politikai stratégiáját is, miszerint mindig a „második legerősebb pártot” támogatja, mert úgy gondolja, hogy „nem lehet rosszabb, aki utána (Fidesz) jön”.

Pankotai Lili elmondta, hogy ha ma lenne a választás, a közvélemény-kutatások alapján a Tisza Pártra szavazna, és Magyar Pétert támogatná.

