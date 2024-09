Pankotai Lili inkább nem egyezkedik, végigviszi a pert volt iskolája ellen

A bíróság közlése szerint a felek közös kérelemmel éltek az eljárás szüneteltetése érdekében, amit a törvényszék el is rendelt. Hozzátették: négy hónapi szünetelés elteltével a per megszűnik, ha ezalatt egyik fél sem kéri az eljárás folytatását. Mindez azért is volt érdekes, mert a TASZ képviselője még precedens értékű perről beszélt korábban, amely majd a többi intézménynek is iránymutatásul szolgál.