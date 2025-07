Pankotai Magyar Péter módszerével üzent, de előkerült a szivárványos zászló is

Pankotai Lili arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy feljelentették, azért, mert részt vett az idei Budapest Pride-on.

„Mivel én vagyok az első, akivel ez megtörtént, most az ország legjobb ügyvédjét keresem: olyasvalakit, aki hajlandó elvállalni a hatalommal szembeni közös harcunkat, hogy az első jogi precedens meghatározó lehessen a többi eljárásban is. Az eljárást az első perctől az utolsóig a nyilvánosság bevonásával szeretném végigvinni – nemcsak azért, mert együtt álltunk ki, hanem azért is, mert ha a hatalom büntetni akar minket, azt is együtt kell végigvinnünk” – fogalmazott az aktivista.

Később már nem pusztán egy ügyvéd segítségét kérte, de a támogatóitól is kért anyagi támogatást.

„Sokan írtatok, hogy hogyan tudtok segíteni – sajnos nem tudok mindenkinek egyesével válaszolni, de a jogi költségeinkhez az alábbi bankszámlaszámon indítunk gyűjtést. Az ezen felüli összeget szeretném felajánlani azoknak, akik ellen szintén eljárás indul, vagy akiket megbüntetnek. Ők szintén ezen az e-mail címen tudnak nálam jelentkezni” – írta Pankotai Lili.

Még üzent is Pankotai

„A hatalomnak pedig csak annyit üzenek: az erős vezető egységes nemzetet épít – a gyenge vezető megoszt, és magyart magyar ellen uszít. Mindenki döntse el, milyen országban szeretne élni. Együtt indítottuk el a lavinát – és együtt is fogjuk befejezni!” – jelentette ki az aktivista.