Pankotai Lili a TASZ segítségével akarta megleckéztetni volt iskoláját, mutatjuk, mi lett belőle

A lassan oktatásügyi szakértővé váló, a Karmelita előtti tavaly nyári tüntetéseken is főszerepet vállaló aktivista diák tavaly januárban a Telexnek adott interjúban jelentette be, hogy beperli gimnáziumát, mégpedig a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével. Mindezt azért, mert a 2022 októberi, trágárságokkal teletűzdelt, egy ellenzéki tüntetésen előadott slam poetry-előadását nem nézte jó szemmel az egyházi iskola vezetése, igaz, egy közleményen túl nem is nehezményezték különösebben. Pankotai végül így is otthagyta a gimnáziumot. Nem is akárhogy!

Szimbolikus és precedensértékű

Mielőtt a legújabb fejleményekre kitérnénk, érdemes felidézni, miket is mondott Pankotai az interjúban. Hosszasan értekezett arról, hogy lényegében ellehetetlenítették, hogy ott maradjon, ami „így egyszerre egy tizennyolc éves gyereknek eszméletlen durva”. Úgy fogalmazott, „a pert figyelemfelhívásnak szánja, hogy a többi iskola, vezetőség, tankerület észrevegye, nem mindent engedhetnek meg maguknak, és a tetteiknek következményük van”.

Ha én most nem álltam volna ebbe bele, akkor ugyanúgy homokba dugtam volna a fejem

– mondta a Telexnek, hozzátéve, hogy „egy nyilvános bocsánatkéréssel nem lehetne jóvátenni a történteket.”

Zeller Judit, a TASZ jogi szakértője az interjúban úgy fogalmazott, hogy

Lili perének óriási a szimbolikus jelentősége. Azt mutatja, hogy valahol meg kell húzni egy határt, eddig lehet a diákokat szívatni.

Hangsúlyozta: arra számít, hogy megnyerik a pert, ami „egy precedens lehet a többi intézménynek is”.

Váratlan fordulat

A per végül tavaly novemberben perfelvételi tárgyalással kezdődött meg, amelyen a bíróság meghallgatta az alperest és a felperest, a felek pedig előadták a bizonyítási indítványaikat.

A következő tárgyalási nap január 23-ra volt kitűzve, amelyen azonban a Pécsi Törvényszék lapunknak küldött tájékoztatása szerint a bíróság leállította az eljárást.

A felek ugyanis az első tárgyalás után, egyeztetésekbe kezdtek a per egyezséggel történő lezárása érdekében.

A bíróság közlése szerint a felek közös kérelemmel éltek az eljárás szüneteltetése érdekében, amit a törvényszék el is rendelt. Hozzátették: négy hónapi szünetelés elteltével a per megszűnik, ha ezalatt egyik fél sem kéri az eljárás folytatását.

Az ügyben megkerestük a TASZ-t, hogy ki kezdeményezte az egyezséget, illetve miért mennének bele egy ilyenbe, amikor – megfogalmazásuk szerint – precedensértékűnek, figyelemfelhívónak szánták ezt pert.

A TASZ cikkünk megjelenéséig nem válaszolt érdemben, mindössze annyit közöltek, hogy folyamatban lévő eljárás részleteiről, annak lezárultáig nem nyilatkoznak.

Nyitókép: Résztvevők vonulnak a fővárosi önkormányzat és civil szervezetek 1956-os demonstrációján 2023. október 23-án. Előtérben Pankotai Lili. (Fotó:MTI/Máthé Zoltán)