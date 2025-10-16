Mérő Vera páros lábbal szállt bele Pankotai Lilibe: az aktivista most megálljt parancsolt a liberális jogvédőnek
„Nem gondolod, hogy az idézett mondataid nettó bántalmazások?” – tette fel a kérdést Pankotai.
Nem gondoltam volna, hogy valaha arra fogok késztetést érezni, hogy ezeket a szavakat ebben a sorrendben leírjam.
„Kiállok Pankotai Lili mellett. Nem gondoltam volna, hogy valaha arra fogok késztetést érezni, hogy ezeket a szavakat ebben a sorrendben leírjam.
Pankotai Lilivel kevés kapcsolódási pontom van: máshol vagyunk a politikai skálán, távol áll tőlem a nyelvhasználata, Y-generációsként nem mindig értem az ő Z-generációs világát.
Viszont egészen gyomorforgatónak tartom azt a falkában történő verbállincselést, amit Mérő Vera és bandája hajt végre rajta tegnap óta, és ami miatt a szolidaritásomat szeretném kifejezni irányába.
Pankotai Lili »bűne« az volt, hogy egy videóban kifejtette abbéli véleményét, hogy szerinte nem mindenki áldozat, aki áldozati pózba vágja magát. Pankotai szerint a bántalmazó kapcsolatból ki lehet és ki is kell lépni, azt a hollywoodi színésznőt pedig, aki a saját előbbre jutása érdekében önszántából beszáll a filmproducer hátsó ülésére, majd 20 év múlva »rájön«, hogy őt tulajdonképpen megmeetoozták, szintén nem tartja áldozatnak.
Ez egy úgynevezett vélemény, amivel lehet vitatkozni, lehet árnyalni, ellenérveket felhozni.
Ehhez képest Mérő Vera többek között az alábbi mondatokkal dobta oda prédának a fiatal lányt a falkája elé:
»Te hülye vagy, vagy csak kómában élsz egy kő alatt?«
»Gratulálok, Lili, sikeresen növesztettél nagyobb f*szt, mint bármelyik, bántalmazott nőket fröcsögve hibáztató barom. Egyenesen a homlokod közepére.«
»Remélem, ha én nem is hatottam rád sokat az elmúlt években, az élet és mások hatékonyabban segítenek kisebbre szabni az arcot, az érzékenységet pedig nagyobbra.«
»Ha ennyi év alatt ennyit hatottam rá, a továbbiakban inkább termékenyebb talajt művelek.«
Idézetek vége.
A falkában való lincselésbe beszállt Mérő Vera barátnője, az SZDSZ 2008-2009 közötti Borsod megyei elnöke, Péterfy-Novák Éva is, aki letájékozatlanozta- és éretlenezte Pankotait, majd kijelentette, hogy egyszer még szégyellni fogja magát.
Mérő Vera és a vele szoros szövetségben álló feminista kör egyébként évek óta ezt műveli: afféle facebookos morális rögtönítélő bíróságot játszva próbálják erkölcsileg megsemmisíteni, sőt a nyilvánosságból is eltörölni a számukra nem szimpatikus közszereplőket: egy-egy nem eléggé píszi cikk miatt hecckampányokat indítanak női magazinok főszerkesztői ellen, de emlékezetes az is, amikor Mérő Vera a komplett pszichológus szakmát szólította fel, hogy rekesszék ki maguk közül Feldmár Andrást.
Mindezt az ájtatoskodás, a jóemberkedés gusztustalan szószával leöntve. Ha az álszentség fokozná a tejelválasztást, ezt a farizeus bagázst naponta négyszer kellene fejni.
Pankotai Lili egyébként higgadt választ adott Mérő Vera gyalázkodására, arra is rávilágítva, hogy miközben Mérő szemforgatva jogvédőnek hirdeti magát, valójában egy nettó bántalmazó, aki a legocsmányabb lincselést hajtja végre (valószínűleg kompetenciaféltésből) egy feltörekvő fiatal lányon.
Ja, egyébként Pankotai Lili válaszposztja több mint dupla annyi embernek tetszett, mint a 10+ éve nonstop a médiában szereplő Mérő Vera hülyéző, f*szozó fröcsögése.
Ezt intelligensen kezelted, és erkölcsileg meg is nyerted. Szép volt, Lili”
