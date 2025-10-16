„Kiállok Pankotai Lili mellett. Nem gondoltam volna, hogy valaha arra fogok késztetést érezni, hogy ezeket a szavakat ebben a sorrendben leírjam.

Pankotai Lilivel kevés kapcsolódási pontom van: máshol vagyunk a politikai skálán, távol áll tőlem a nyelvhasználata, Y-generációsként nem mindig értem az ő Z-generációs világát.

Viszont egészen gyomorforgatónak tartom azt a falkában történő verbállincselést, amit Mérő Vera és bandája hajt végre rajta tegnap óta, és ami miatt a szolidaritásomat szeretném kifejezni irányába.