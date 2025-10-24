A publicista rámutatott, mi fán terem a Magyar Péter által hirdetett megbékélési törvény

Németh Róbert, az Öt publicistája közösségi oldalán arról írt, hogy Magyar Péter szerint a nemzeti megbékélési törvény arra az alapvetésre kell, hogy reagáljon, „miszerint nem magyar áll szemben a magyarral, hanem három-négyezer oligarcha »túszul ejtette« a magyar társadalom egy jelentős részét”.

A publicista úgy fogalmazott, „ha ezt a gondolatot tovább viszem, az előbbiek azt jelentik, hogy az országnak az a közel fele, amely továbbra is a Fideszre szavaz, nem a saját akaratából, adott esetben értékrendjéből kiindulva, esetleg különféle mindennapi érdekeit tételezve, vagy éppen szimpátiából, netán bármilyen más kiindulásból szavaz a jelenlegi kormánypártra, hanem mert túsz, tehát minimum megtévesztett, megvezetett ember, de még inkább fogoly”.

A fentiekből Németh azt a következtetést vonta le, hogy „különös keretezés ez egy leendő megbékélési alapvetésnek. Így természetesen nem lehet elfogadni egy mindenkori másik oldal felfogását, döntését legitimnek. És abból nem jöhet ki megbékélés”.

(De hát valójában nincs is szándék ilyesmire.)”

Hazaáruló vs. sötétségben élő megvezetett