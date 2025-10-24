Ft
A publicista rámutatott, mi fán terem a Magyar Péter által hirdetett megbékélési törvény

2025. október 24. 14:21

„Attól az még agresszió marad a legmélyén, a közepén” a cukorszirup és a rózsaszín festék alatt – fogalmazott Németh Róbert.

2025. október 24. 14:21
Németh Róbert, az Öt publicistája közösségi oldalán arról írt, hogy Magyar Péter szerint a nemzeti megbékélési törvény arra az alapvetésre kell, hogy reagáljon, „miszerint nem magyar áll szemben a magyarral, hanem három-négyezer oligarcha »túszul ejtette« a magyar társadalom egy jelentős részét”.

A publicista úgy fogalmazott, „ha ezt a gondolatot tovább viszem, az előbbiek azt jelentik, hogy az országnak az a közel fele, amely továbbra is a Fideszre szavaz, nem a saját akaratából, adott esetben értékrendjéből kiindulva, esetleg különféle mindennapi érdekeit tételezve, vagy éppen szimpátiából, netán bármilyen más kiindulásból szavaz a jelenlegi kormánypártra, hanem mert túsz, tehát minimum megtévesztett, megvezetett ember, de még inkább fogoly”

A fentiekből Németh azt a következtetést vonta le, hogy „különös keretezés ez egy leendő megbékélési alapvetésnek. Így természetesen nem lehet elfogadni egy mindenkori másik oldal felfogását, döntését legitimnek. És abból nem jöhet ki megbékélés”

(De hát valójában nincs is szándék ilyesmire.)” 

Hazaáruló vs. sötétségben élő megvezetett

A posztban a szerző arra is kitért, hogy „a megbékélés itt úgy van elgondolva, hogy az elképzelt új hatalom majd lehajol a megvezetett, túszul ejtett sokasághoz, oktat, nevel, szabadon engedi őt, világot gyújt a fejekben, lehántja a rabigát, fölmutatja neki a Jót, a Helyeset, az Igazat. Sajátos elfogadás ez, egészen sajátos, bár nem újszerű” – tette hozzá.

Ezt követően rámutatott, hogy egy ilyen alapon álló „megbékélési” javaslat természetesen képmutatás. 

Annyival másabb, mint amikor az egyik politikai oldal a másikat hazaárulónak nevezi, hogy az állítását cukorszirupba mártja és befesti rózsaszínűre”.

 „Attól az még agresszió marad a legmélyén, a közepén. Hazaáruló vs. sötétségben élő megvezetett – megyünk körbe-körbe” – zárta gondolatait Németh Róbet.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

tapir32
2025. október 24. 17:30
A Tiszások egy szót sem értenek a keresztény tanításból és az európai kultúrából. A tudatlanság, a kulturálatlanság és a szocializálatlanság neoliberális kultusza nem a jövő útja, hanem a csőd forgatókönyve!
tapir32
2025. október 24. 17:28
A globalista Magyar Péter gyűlöli a magyar nemzetet! A globalisták soha nem képviselnek nemzeti érdekeket. Magyar Péter a globalista Weber frakciójában nem is képviselhet nemzeti érdekeket, nem teheti meg. Aki a háború folytatását akarja, az a kárpátaljai magyarokat küldi a halálba! Magyar Péter magyargyűlölő, a gyilkosokat támogatja! Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
tapir32
2025. október 24. 17:26
Átnevelésnek hívják a pötiféle megbékélést. Átnevelő táborok is lesznek?
Fer70
2025. október 24. 17:08
Sok minden van, amit rühellek Magyarban, de leginkább azt, ahogyan a nemzeti büszkeségünkkel, a MAGYAR ZÁSZLÓVAL bánik. Mint egy darab rongyot, úgy húzkodja és lóbálja végig, majd ha már nem kell, akkor lehajítja valahova a sarokba ( több rendezvényén tette ezt, sőt egyszer meg is taposta.🫤). Szégyentelen alak, a magyarság legalja, neki minden csak eszköz, ebből is látszik.... Persze ez az ócska ex komcsiknak és libsiknek nem probléma, ők a magyarságukat általában nem megélni, hanem megvetni szokták, ahogyan a magyar nemzetet is. "Egyszeűen senkik vagytok!!!"
