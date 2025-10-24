A publicista rámutatott, mi fán terem a Magyar Péter által hirdetett megbékélési törvény

Videó bizonyítja, hogy Magyar Péter beszédét még százszoros sebesség mellett is emberpróbáló feladat végignézni
„A beszéd hosszúra nyúlt, szétesett, a Tisza vezetője fáradtnak tűnt.”
„Attól az még agresszió marad a legmélyén, a közepén” a cukorszirup és a rózsaszín festék alatt – fogalmazott Németh Róbert.
Németh Róbert, az Öt publicistája közösségi oldalán arról írt, hogy Magyar Péter szerint a nemzeti megbékélési törvény arra az alapvetésre kell, hogy reagáljon, „miszerint nem magyar áll szemben a magyarral, hanem három-négyezer oligarcha »túszul ejtette« a magyar társadalom egy jelentős részét”.
A publicista úgy fogalmazott, „ha ezt a gondolatot tovább viszem, az előbbiek azt jelentik, hogy az országnak az a közel fele, amely továbbra is a Fideszre szavaz, nem a saját akaratából, adott esetben értékrendjéből kiindulva, esetleg különféle mindennapi érdekeit tételezve, vagy éppen szimpátiából, netán bármilyen más kiindulásból szavaz a jelenlegi kormánypártra, hanem mert túsz, tehát minimum megtévesztett, megvezetett ember, de még inkább fogoly”.
A fentiekből Németh azt a következtetést vonta le, hogy „különös keretezés ez egy leendő megbékélési alapvetésnek. Így természetesen nem lehet elfogadni egy mindenkori másik oldal felfogását, döntését legitimnek. És abból nem jöhet ki megbékélés”.
(De hát valójában nincs is szándék ilyesmire.)”
A posztban a szerző arra is kitért, hogy „a megbékélés itt úgy van elgondolva, hogy az elképzelt új hatalom majd lehajol a megvezetett, túszul ejtett sokasághoz, oktat, nevel, szabadon engedi őt, világot gyújt a fejekben, lehántja a rabigát, fölmutatja neki a Jót, a Helyeset, az Igazat. Sajátos elfogadás ez, egészen sajátos, bár nem újszerű” – tette hozzá.
Ezt követően rámutatott, hogy egy ilyen alapon álló „megbékélési” javaslat természetesen képmutatás.
Annyival másabb, mint amikor az egyik politikai oldal a másikat hazaárulónak nevezi, hogy az állítását cukorszirupba mártja és befesti rózsaszínűre”.
„Attól az még agresszió marad a legmélyén, a közepén. Hazaáruló vs. sötétségben élő megvezetett – megyünk körbe-körbe” – zárta gondolatait Németh Róbet.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala