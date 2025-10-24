Kínos: Magyar Péterék inkább letakarták a plakátot, csak hogy ne kelljen szembesülniük vele

Több olyan plakát is fogadta a Tisza Nemzeti menetének résztvevőit, amely Magyar Péterék ukránpártiságára hívta fel a figyelmet.

Az egyik ilyen plakátot a menet útvonalán, az egyik ház homlokzatára függesztették ki. Ezen Magyar Pétert az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij társaságában látható, azzal a felirattal, hogy „Ukrajnának rád van szüksége”.