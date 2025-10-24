Ft
óriásplakát Magyar Péter Volodimir Zelenszkij

Kínos: Magyar Péterék inkább letakarták a plakátot, csak hogy ne kelljen szembesülniük vele

2025. október 24. 14:01

A Tisza vezére Zelenszkij társaságában virított egy homlokzaton.

2025. október 24. 14:01
null

Több olyan plakát is fogadta a Tisza Nemzeti menetének résztvevőit, amely Magyar Péterék ukránpártiságára hívta fel a figyelmet. 

Az egyik ilyen plakátot a menet útvonalán, az egyik ház homlokzatára függesztették ki. Ezen Magyar Pétert az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij társaságában látható, azzal a felirattal, hogy „Ukrajnának rád van szüksége”

A molinó az Andrássy úton. (Forrás: Mandiner)

 

Ugyanez a plakát jelent meg október 23-án az Erzsébet téren, a Nemzeti Menet gyülekezőjének helyszínén is, 

ám ezt a szervezők reggel egy fehér ponyvával letakarták, hogy a Tisza-híveknek ne kelljen szembesülniük vele.

A molinónak egyébként volt egy párja is, amelyen viszont Orbán Viktor volt látható azzal a felirattal és üzenettel, hogy Magyarországnak rád van szüksége.

Mozgóplakát a Békemenet gyülekezési helyszínén (Forrás: Ficsor Márton/Mandiner)

 

 

gullwing
2025. október 24. 16:34
A valóságot nem lehet leplezni....
tapir32
2025. október 24. 16:07
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelemnövekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. Az EU-ban az 1. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
Ízisz
2025. október 24. 15:36
Z. Annyira szánalmasak!!! 😬 Tényleg letakarnak egy plakátot???, nehogy lássák az agyhalottak!!! Annyi eszük sincs, hogy bárhol megláthatják!!! Tipikus bolsevik tempó!!! 💯😐❗
csulak
2025. október 24. 15:21
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
