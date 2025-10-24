Kínos: Magyar Péterék inkább letakarták a plakátot, csak hogy ne kelljen szembesülniük vele

Drónfotó: ez a felvétel mindent elárul a Békemenetről
Orbán Viktor: „Soha nem voltunk még ilyen sokan!” A Békemenetről érkező fotók is mutatják, rengetegen vesznek részt a békepárti demonstráción.
A Tisza vezére Zelenszkij társaságában virított egy homlokzaton.
Több olyan plakát is fogadta a Tisza Nemzeti menetének résztvevőit, amely Magyar Péterék ukránpártiságára hívta fel a figyelmet.
Az egyik ilyen plakátot a menet útvonalán, az egyik ház homlokzatára függesztették ki. Ezen Magyar Pétert az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij társaságában látható, azzal a felirattal, hogy „Ukrajnának rád van szüksége”.
Ugyanez a plakát jelent meg október 23-án az Erzsébet téren, a Nemzeti Menet gyülekezőjének helyszínén is,
ám ezt a szervezők reggel egy fehér ponyvával letakarták, hogy a Tisza-híveknek ne kelljen szembesülniük vele.
A molinónak egyébként volt egy párja is, amelyen viszont Orbán Viktor volt látható azzal a felirattal és üzenettel, hogy Magyarországnak rád van szüksége.