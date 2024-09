Igazi válsághelyzetben mutatkozott meg Magyar Péter valódi arca

Nyitókép forrása: Képkivágás

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője pár nappal ezelőtt arról vélekedett a Magyar Nemzet hasábjain, hogy „az árvízi helyzetből politikai hasznot akart húzni Magyar Péter, ugyanakkor

a védekezést irányító hivatalos szervek támadásával túl messzire merészkedett és ugyanazt a hibát követte el, mint amit baloldali elődjei a koronavírus-járvány kitörésénél”.

Deák felidézte azt is, hogy a Tisza Párt elnöke nemcsak a védekezést támadta, hanem hazugságokat is terjesztett, amivel a védekezést kézben tartó hivatalos szerveket próbálta lejáratni, „ami ilyen helyzetben rendkívül veszélyes” – húzta alá, majd jelezte: Magyar bár gyorsan lecsapott az árvíz témájára, a kapkodással „komoly hibákat” is elkövetett.

Ráadásul ripacsként viselkedett, és úgy tett, mintha nélküle nem működne a védekezés

– szögezte le Deák Dániel. Ehhez képest Orbán Viktor hozta a kötelezőt, végig kint volt a gáton, szervezte, irányította a védekezést.

Legény a gáton?

Ahogy arról a Mandiner is folyamatosan hírt adott, Magyar az árvízi védekezés kritikus napjaiban hergelt, csúsztatott, hazudott. A katasztrófavédelmet, a vízügyet, illetve a honvédséget kritizálta. Emlékezetes, hogy egy váci bejelentkezése során a Tisza Párt elnöke azt állította, hogy csak 20-30 katona vesz részt az árvízvédelmi munkában a Duna parti városban. Ezt azonban rövid időn belül megcáfolták, hiszen

a város baloldali polgármestere, Matkovich Ilona aznap 100 segítő katonáról írt a Facebookon.

A településvezető találkozott is Magyarral, akinek azt magyarázta, hogy hamarosan végeznek a katonák, mert éjjel-nappal dolgoznak.