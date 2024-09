Dőlnek a csontvázak – így szórhatta a pénzt Magyar Péter a Diákhitel Központ vezetőjeként

Gyanús „névegyezés”, gyanús határidők

A Magyar Nemzet arra is felhívta a figyelmet, hogy a Think & Tank Management Kft.-nél a hivatalos cégadatok szerint az egyik aláírásra jogosult személy Ézsiás Zsolt Dániel. Az ő neve azért érdekes, mert a Hadházy Ákos által felsorolt szerződések egyike a First Voice Kft.-vel jött létre, amit a cég részéről Ézsiás Beatrix szignált.

A lap némi kutakodás után talált egy más jellegű, nem a Diákhitel Központ által kötött szerződést, amelyben Ézsiás Zsolt az egyik szerződő cég képviselőjeként, míg Ézsiás Beatrix pedig tanúként szerepelt, és a feltüntetett lakcímük megegyezett. Így feltételezhető, hogy vagy házastársakról vagy közeli rokonokról lehet szó – írta a Magyar Nemzet.

A First Voice szerződéséről a Szabad Európa is részletesen írt. A fő tevékenysége szerint számítógépes programozással foglalkozó céggel reprezentatív kutatás elvégzésére szerződtek, a szak- és felnőttképzésben érdekeltek körében egy új képzési hitellel kapcsolatban.

A szerződést 2020. december 2-án írta alá Magyar Péter és a First Voice részéről Ézsiás Beatrix,

de a megállapodás második fejezete szerint erre a napra a cégnek már össze kellett állítania a kérdőívet, és leegyeztetnie a Diákhitel Központ vezetőivel.

Ezt követően december 29-ig egy ötszáz fős általános lakossági mintán, valamint egy ötszáz fős, szakképzésben és felnőttképzésben tanulók részvételével zajló felmérést kellett elvégezni és kielemezni, illetve kétszáz középiskolást is megkérdezni a tárgyban. 2020-ban december 18-án kezdődött a téli szünet. Ezért a munkáért a First Voice nettó 12 millió forintot kapott – derült ki az összeállításból.