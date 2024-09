Folytatódik a csörte a Diákhitel Központ szerződései miatt Magyar Péter és Hadházy Ákos között

Trentin Balázs neve pedig nem ismeretlen Magyar Péter számára, a Troia Media Kft. vezetője ugyanis jelenleg a párt fontos szervezője – hívta fel a figyelmet a lap.

A Magyar Nemzet továbbá úgy értesült, hogy a tiszások 2024. augusztus 17-én szerveztek egy találkozót öt Pest vármegyei választókerület városi koordinátorai számára Dunaharasztin.

Az eseményen vendégként volt jelen Kiss József és Trentin Balázs, akik a Tisza szigetek létrehozásáról és működtetéséről beszéltek.

Az úgynevezett Tisza szigetek a korábbi polgári körök mintájára létrehozott helyi Tisza párti szervezetek.

Fotó: Hadházy Ákos Facebook-oldala

Hont András is reagált

Hont András publicista Facebook-oldalán reagált Hadházy terjedelmes írására. Azt kérdezte: a független országgyűlési képviselő „még mindig nem érti, hogy most nem ezzel kell foglalkozni?

Most minden vitát félre kell tenni! Összefogás! Kormányváltás!”

„(Hogy azután majd lehessen kezdeni elölről, mert most nem ezzel kellett foglalkozni. Most éppen a politikai osztály kitartottja »kihívja« a politikai osztályt. Aha)” – tette hozzá. Azzal folytatta: „mindegy is, de ez az alábbi megfogalmazás bájos. »Ügyes-bajos dolgai«. Ügyi-baji. Konkrétan arról van szó, hogy közbeszerzések nélkül szakmányban kötötték a szerződéseket az adott területen referencia nélküli (volt, hogy mindenfajta tevékenység nélküli) cégekkel.”

„Az egyik cégnek, amelyiknek a profilja »médiatartalom-gyártás« volt, de a diákhitel és a nemzetgazdaság összefüggéséről szóló tanulmány elkészítésére kapott megbízást, a tulajdonosa – hogy, hogy nem – jelenleg a Tisza párt online marketingjében tesz-vesz” – utalt vélhetően a Magyar Nemzet által is említett Trentin Balázsra.

Itt akkora rendszerváltás érlelődik, hogy ihaj”

– zárta gondolatait a publicsta.