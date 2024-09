Belehúzott Magyarország energiafronton: új útvonalakon is jöhet az olaj és a gáz, ráadásul Zelenszkijnek sokba fog kerülni

Könnyű elvárást támasztani

Csakhogy ez a váltás nemcsak kereskedelmi döntés. Alkalmassá is kell tenni a százhalombattai Dunai Finomítót (Dufi) az orosztól eltérő összetételű olajok feldolgozására. Ez mintegy 35 százalékig már megtörtént, az alternatív olaj a horvátországi Adria vezetéken érkezik. Igaz, hogy az Adria üzemeltetője, a Janaf jelezte, hogy a csövön akár a teljes magyarországi és szlovákiai finomítói igény is továbbítható,

de e lehetőség nem ér sokat addig, amíg a két finomító nem lesz képes kizárólag orosztól eltérő olaj feldolgozására is.

A jövő év végére készen áll a két finomító

Nyilvánosan nemigen hangzik el, hogy a Mol honnan szerzi be a nem-orosz olajat. E téren azonban sokat mond, hogy számára az orosz Urál olaj leszállított indiai jegyzésára a mérvadó, ez a közlés a társaság második negyedéves gyorsjelentése utáni elemzői beszélgetésen hangzott el Pletser Tamás, az Erste vezető olaj- és gázipari elemzőjének beszámolója szerint. Hozzátehetjük, hogy India nyilván nem termelőként, hanem kereskedőként aktív az olajpiacon. Az is tudható, hogy Kazahsztánból tavaly 630 ezer tonna kőolaj érkezett Magyarországra, ezt 2023 novemberében Szijjártó Péter jelentette be. Az is el-elhangzik, hogy arab olajat szerez be a Mol.