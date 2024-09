Az ukrán filmtől elszorul a szíved, a felvidéki magyar rendező pedig szökött rabokat táncoltat

Ilyen ez a popszakma, mondhatnánk, ami részben igaz is, ezzel együtt és ettől függetlenül azonban a filmfesztiváltól nem vették kedvem a negatív élmények sem, pláne, hogy pozitívból is jutott. Így, ha lesz rá lehetőség, jövőre is megcélzom Miskolcot.

Mert ahogy az internet népe is mondja:

Sorsod Borsod!

A 107 perces Örökkön-örökké október 3-tól, a 74 perces Zenit szeptember 12-től nézhető meg a magyar mozikban. Az országos premiert megelőzően a miskolci CineFest filmfesztiválon voltak megtekinthetők.

***

Interjú a ZENIT rendezőjével:

Mint kiderült, György Kristófnak a tánchoz korábban nem volt köze, de Prágában tanult, és ott került kapcsolatba koreográfusokkal. A kérdésre, hogy mi volt előbb, a történet vagy csak gondolat, hogy ezzel a formanyelvvel legyen valami előadva, az alkotó úgy felelt, hogy „a koncepció volt, a formanyelv volt, és olyan történetet kellett találni, amit mozgással elmondható”.

Arra, hogy hogyan készül egy ilyen film forgatókönyve, csak egy rövid választ kaptunk, miszerint „ugyanúgy volt forgatókönyvünk, és ugyanúgy több évig dolgoztunk rajta, de abban a pillanatban, ahogy beszéltünk a táncosokkal, elkezdtünk a helyszínen próbálni, gyakorlatilag újra kellett gondolni az egészet, újraépítettük a történetet, de olyan szinten, hogy volt olyan reggel, hogy aznap mit fogunk forgatni”.