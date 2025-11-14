Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország kannabisz legalizáció marihuána

Olyan nagyon nem lepődtünk meg: legalizálása után berobbant a marihuánafogyasztás a németeknél

2025. november 14. 20:19

A német kormány nagy reményekkel vezette be a drogliberalizációt, de az első jelek nem túl bíztatóak. A marihuánafogyasztást vizsgáló friss adatok szerint már csaknem minden tizedik német felnőtt füvezik, miközben a rendszer körül egyre nagyobb a zűrzavar, és tovább erősödik a feketepiac.

2025. november 14. 20:19
null

A legfrissebb adatok alapján a marihuána fogyasztása tovább nőtt Németországban, noha a szakemberek szerint még túl korai lenne végleges következtetéseket levonni a részleges legalizálás hatásairól. A Deutsche Welle szerint az Epidemiológiai Szerhasználati Felmérés (ESA) új felmérése azt mutatja, hogy 2024-ben már 9,8 százalék mondta magáról: az elmúlt egy évben használt kannabiszt. Ez 2021-ben még 8,8 százalék, 2012-ben pedig mindössze 4,5 százalék volt. A kutatók ugyanakkor azt is hangsúlyozták, hogy a növekedés „kicsi és statisztikailag nem szignifikáns”, és a legalizáció időzítése miatt egyelőre óvatosan kell értelmezni a trendet.

A német marihuána-legalizáció nem hozott rendet: nő a fogyasztás, terjed a feketepiac, a szakértők szerint káosz alakult ki.
A német marihuána-legalizáció nem hozott rendet: nő a fogyasztás, terjed a feketepiac, a szakértők szerint káosz alakult ki.
Forrás: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Marihuána a legalizáció árnyékában

A német kormány 2024. április 1-jén tette részben szabaddá a kannabisz használatát: 

  • felnőttek három tő növényt termeszthetnek otthon, 
  • 50 grammot tárolhatnak 
  • és 25 grammot hordhatnak maguknál közterületen. 

Júliustól már a nem kereskedelmi kannabiszklubok is működhetnek, legfeljebb 500 taggal. A Spiegel által ismertetett ESA-adatok szerint persze azt magyarázzák, hogy a fogyasztás „nem ugrott meg drámaian” — csak éppen tovább nő, mint mindig, ami egy finom módja annak, hogy elkenjék a tényt: a legalizáció óta még gyorsabban csúszik bele az ország a mindent belengő marihuána-ködbe. A kutatást vezető Eva Hoch úgy fogalmazott: 

Meglepett, hogy a kannabiszfogyasztás nem nőtt annyira, mint vártuk volna.

A felmérés kitér arra is, hogy a német felnőttek többsége továbbra is alkoholhoz nyúl: a megkérdezettek 68,6 százaléka ivott az elmúlt 30 napban, cigarettát pedig 21,8 százalék szívott. Az illegális szerek – például a kokain vagy az ecstasy – fogyasztása 3,7 százalék körül stagnál, miközben a rendőrség rekordszintű kokainlefoglalásokról számol be, és több városban a szennyvízvizsgálatok is emelkedő használatra utalnak.

A szakértők szerint a marihuánahasználat még a mérsékelt növekedés mellett is komoly kockázatot jelenthet a fiatalokra. 

A pszichológus Jakob Manthey arra figyelmeztetett, hogy a kannabisz okozta problémák évek óta nőnek, és a szer többeknél okoz szorongást, erős szívdobogást vagy hányingert, sőt gyakori használat mellett függőséghez és pszichés zavarokhoz is vezethet. A fiatal korosztály különösen sérülékeny: 

Korábbi nemzetközi adatok alapján a 25 év alattiak agyi fejlődését is kedvezőtlenül befolyásolhatja a szer.

Káoszba fulladó kísérlet

A Mandiner korábbi beszámolója szerint a német legalizáció mindezek tetejébe gyakorlati káoszhoz vezetett. A kannabiszklubok engedélyeztetése akadozik, így legálisan alig lehet marihuánához jutni, miközben a feketepiac tovább erősödik, a rendőrségi terhek pedig nem csökkentek. Az e-receptre felírható gyógyászati kannabisz iránt eközben ezer százalékkal nőtt a kereslet, és a drogkereskedők is alkalmazkodtak az új helyzethez: 

olcsóbban és nagyobb mennyiségben árusítanak, a fiatalok pedig a legfőbb célcsoporttá váltak.

Ezt is ajánljuk a témában

A politikai bizonytalanság csak tovább fokozza a zűrzavart: a CDU/CSU visszavonná vagy szigorítaná a törvényt, miközben a német lakosság többsége már nem szeretné, ha újra büntetendő lenne a fogyasztás. A következő hetek döntik el, hogy Berlin merre lép – de az eddigi tapasztalatok alapján a részleges legalizálás inkább problémákat, mint megoldásokat hozott Németország számára.

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

kalyibagaliba
2025. november 14. 21:09
Banán mellé jár a koko a közértben is.
belabarva
2025. november 14. 21:00
Legalább röhögve mennek az orosz frontra.
NeMá
•••
2025. november 14. 20:39 Szerkesztve
Hadereő fejlesztés + drog liberalizáció! Putyinak esélye sincs :)
zsugabubus-2
2025. november 14. 20:31
Ez a hajó is elment... Az árja faj kihalásra ítéltetett.
