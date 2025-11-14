Olyan nagyon nem lepődtünk meg: legalizálása után berobbant a marihuánafogyasztás a németeknél

Júliustól már a nem kereskedelmi kannabiszklubok is működhetnek, legfeljebb 500 taggal. A Spiegel által ismertetett ESA-adatok szerint persze azt magyarázzák, hogy a fogyasztás „nem ugrott meg drámaian” — csak éppen tovább nő, mint mindig, ami egy finom módja annak, hogy elkenjék a tényt: a legalizáció óta még gyorsabban csúszik bele az ország a mindent belengő marihuána-ködbe. A kutatást vezető Eva Hoch úgy fogalmazott:

Meglepett, hogy a kannabiszfogyasztás nem nőtt annyira, mint vártuk volna.

A felmérés kitér arra is, hogy a német felnőttek többsége továbbra is alkoholhoz nyúl: a megkérdezettek 68,6 százaléka ivott az elmúlt 30 napban, cigarettát pedig 21,8 százalék szívott. Az illegális szerek – például a kokain vagy az ecstasy – fogyasztása 3,7 százalék körül stagnál, miközben a rendőrség rekordszintű kokainlefoglalásokról számol be, és több városban a szennyvízvizsgálatok is emelkedő használatra utalnak.

A szakértők szerint a marihuánahasználat még a mérsékelt növekedés mellett is komoly kockázatot jelenthet a fiatalokra.

A pszichológus Jakob Manthey arra figyelmeztetett, hogy a kannabisz okozta problémák évek óta nőnek, és a szer többeknél okoz szorongást, erős szívdobogást vagy hányingert, sőt gyakori használat mellett függőséghez és pszichés zavarokhoz is vezethet. A fiatal korosztály különösen sérülékeny: