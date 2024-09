Nyitókép: Mátrai Dávid/Mandiner

„Az elmúlt másfél évben a mesterséges intelligencia globális használata hatalmas lépésekkel menetelt előre – a mindennapi életben és a harctéren is. A tudósok egy része az AI-ban látja az emberiség minden jelenlegi problémájának a megoldóját, míg mások szerint elpusztítjuk vele az emberiséget. Nemzetközi szabályozása az AI-nak még mindig nem létezik, az államok közötti bizalmatlanság, geopolitikai rivalizálás és fegyverkezési verseny pedig tesz is arról, hogy ne legyen. A legnagyobb probléma paradox módon azzal van, hogy a mesterséges intelligencia használata egyre kényelmesebb számunkra, és megkönnyíti az életünket, miközben minden, amit az AI a civil életben tud, egy csettintésre katonai célokra is használható.

Szeptember utolsó hetében kerül a boltok polcaira Yuval Noah Harari, korunk vizionárius szerzőjének a magyarul is megjelenő legújabb kötete. Ennek mi más témája lenne, mint a mesterséges intelligencia és annak a veszélyei. A „NEXUS: Az információs hálózatok rövid története a kőkorszaktól az MI-ig” könyvben a szerző amellett érvel, hogy a mesterséges intelligencia példátlan fenyegetést jelent az emberiségre, mivel ez az első olyan technológia a történelemben, amely képes önállóan döntéseket hozni és új ötleteket létrehozni.

Minden korábbi emberi találmány az emberek eszköztárát és az általuk használt képességeket és lehetőségeket bővítették. Nem számított, hogy az új eszköz milyen erős volt, a használatára vonatkozó döntések a mi kezünkben maradtak.”