Áll a bál a „liberális” Tilos Rádióban: Fodor Gábor miatt szüntették meg az egyik műsorukat

Váratlanul megszűnik a Tilos Rádió Gyökérkezelés című közéleti reggeli műsora – tudta meg a Media1.hu. A műsor három készítőjével hivatalosan azt közölték, hogy fél évre felfüggesztik a műsort, gyakorlatilag azonban azt követően sincs esélye a folytatásnak, legalábbis a Tilosnál – ezt a műsor készítői is megerősítették.

Mint megtudtuk, a műsor megszűnésének oka, hogy

a Gyökérkezelést hosszú évek óta önkéntes alapon, ingyen készítő szerkesztők meghívták Fodor Gábor egykori oktatási minisztert, az SZDSZ volt elnökét a szeptember 4-i adásba,

emiatt pedig utólag kiakadtak a Tilos Rádió műsorait felügyelő szerkesztők. A műsor három szerkesztőjével, Marjai Judittal, Balázsy Istvánnal és Schmidt Andrással közölte a szerkesztőség nevében néhány szerkesztő az adás után, hogy súlyos hiba volt Fodort meghívni a rádióba.

A botrányos eset után a lap megkereste a műsor készítőit, hogy az okokról érdeklődjön. A műsor készítői megdöbbentek a Tilos szerkesztőitől kapott üzeneten, hiszen egy liberális, mindenféle véleményre nyitottnak vélt rádió közéleti műsorába miért ne hívhatták volna meg Fodort, amikor korábban például Demszky Gábor meghívásából nem volt gond.

„A rádió szerkesztői az adás után tudtunkra adták, hogy politikusnak nincs helye a rádióban. Mi azonban nem tudtunk ilyesmiről, hogy tilos lenne behívni politikust a Tilosba, hiszen korábban több politikus is vendégeskedett már különféle tilosos műsorokban, beleértve a mi műsorunkat is. Arra kértük a szerkesztőket, mutassák meg a rádió szervezeti és működési szabályzatában, vagy az alapelveket tartalmazó dokumentumban azt a részt, ami tiltja a politikusok behívását. Nem tudtak ilyet mutatni, minket mégis szankcionáltak, a fokozatosság elvét is mellőzve rögtön azzal, hogy a műsort felfüggesztették fél évre” – nyilatkozta lapunknak Balázsy István, aki úgy érezte, a Tilos Rádióban néhány szerkesztőnek személyes problémája lehet Fodor Gáborral, és ezt kivetítette a műsor alkotóira.

Balázsy István hozzátette:

a rádió alapító okiratában az áll, hogy a műsorok készítői szabadon dolgozhatnak, autonómok.

Az eset ismét csak rámutatott, hogy a kormányellenes, balliberális média milyen ellentmondásosan viszonyul a sajtószabadsághoz.