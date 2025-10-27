„Bár a kormánypártok és a legnagyobb ellenzéki tömörülés is hozta a kötelezőt, az elmúlt napok mégis megint inkább a Fidesz–KDNP-t juttatták előnyhöz. Miért gondolom ezt? (…)

Orbán Viktor miniszterelnök az állami megemlékezésen beszélt, ahová a hivatalos magyarázat szerint becsatlakozott a Békemenet. Valószínűleg ez a tény is befolyásolhatta az elhangzott szöveget, amely nem számított különösebben gyújtó hangúnak, viszont igyekezett minél szélesebb réteghez szólni. Külön fejezetet szentelt benne a fiataloknak és az ellenzéki szimpatizánsoknak. Egyértelműen a háború és a béke kettősségét állította a középpontba, kiemelve azt, hogy az orosz–ukrán háború folytatása gazdasági válságba sodorhatja az Európai Uniót. Önmagához képest óvatosabban fogalmazott az unióval kapcsolatban is: szerinte az EU-ra igent kell mondani, a brüsszeli vezetőkre viszont nemet. A beszéd végeztével azonnal távozott Brüsszelbe, ahonnan már este bejelentkezett az Európai Tanács üléséről.

Összeszedett, átgondolt, a hazájáért és a vele nem szimpatizáló polgárokért is dolgozó miniszterelnök benyomását keltette.

A kormánypártok nem követtek el lényeges hibát ezen a napon. Folytatták a tempó diktálását, amely nyár óta érzékelhető. Ez a fordulat aktivizálta a Fidesz-KDNP szavazóit és elkezdték visszavenni a kezdeményezést Magyar Pétertől. Lélektanilag most fontosnak számított nekik ez a siker.

A Tisza elnökének beszéde arra épült tartalmában és a Hősök tere szimbolikájában is, hogy itt történt a rendszerváltás fontos eseménye, Nagy Imre és mártírtársai újratemetése, itt mondott híres beszédet a fiatal Orbán Viktor. A mostani Orbán szembefordult egykori önmagával, az ország nem működik, fejlődése elmarad a lehetőségeitől, így hát itt az ideje egy újabb rendszerváltásnak. Az üzenet érthető, viszont nem elég meggyőző.