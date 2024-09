A morcos Arany Jánost is szolgálta Gyuri bácsi, aki 50 évig volt szállodaportás a Margitszigeten

Nyitókép: Arany János (balra) gyakran lakott a margitszigeti Kisszálóban, ahol Helyes György volt a portás ötven éven át. Fotó: Wikipedia/Arcanum/Pesti Hírlap.

Budapest elfeledett legendája ő. Helyes György, a margitszigeti Kisszálló portása, aki 19 éves korától egészen a haláláig dolgozott az írók, színészek és művészek törzshelyének számító szállodában, amely a sziget északi csücskében állt egykoron, ma pedig egy nagy autóparkoló van a helyén. A mindenki által kedvelt és tisztelt hotelportás 50 éven át szolgálta a szigeten pihenő vendégeket, köztük Arany Jánost, Krúdy Gyulát, Molnár Ferencet, no meg a színésznők közül a nagy hármast, Jászai Marit, Blaha Lujzát és Fedák Sárit.

1875 áprilisában egy fiatal fiú jelentkezett a Kisszálló álláshirdetésére, amelyben portást kerestek. Elnyerte az állást és május elsejével munkába is állt.

Akkoriban a híres író, Arany János volt a szálloda legismertebb vendége. Arany 58 éves volt és ünnepelt művész. Helyes György ettől kezdve hét éven át volt megbízható szolgálója a Margitszigeten sokat időző írónak. Arany János a szabadban, a tölgyfák árnyékában szeretett alkotni, Helyes így minden nap kivitte a fákhoz Arany íróasztalát, székét, a legkedvesebb könyveit és olykor ő rohant vissza tollért, papírért is, ha a Toldi-trilógia szerzője elfelejtette volna.

A margitszigeti Kisszálló épülete egy régi képeslapon. Ma egy parkoló áll a helyén.

1880-ban aztán a szálloda vendége lett a Neumann-család is és a kétéves kisfiúkat, a kis Ferencet is elhozták. Ő évtizedekkel később Molnár Ferenc néven lett népszerű író és felnőttként is sokat időzött a Kisszállóban, ahol akkor is Helyes György volt a portás. Ő tudta jól, Molnár a nyári éjszakákon nyitott ablaknál szeretett alkotni és senkit nem engedhettek be hozzá, csak nagy néha Bródy Sándort, a szintén neves írót. Helyes György mindent tudott a nála járó vendégek szokásairól, magánéleti titkaikat pedig diszkréten őrizte. Sokat tudott, például a nők nagy hódolójáról, Krúdy Gyuláról is, aki hosszú évekig lakott a Margitszigeten. A vendégek cserélődtek,